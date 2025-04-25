Предприятия с бельгийским капиталом в прошлом году уплатили более 720 млн грн налогов: Кравченко во время встречи с представителями бельгийского бизнеса

Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко провел встречу с представителями бельгийского бизнеса. О таком формате диалога было договорено еще во время первой встречи с послом Королевства Бельгия в Украине Люком Якобсом. Во время встречи был обсужден широкий спектр тем, а также Кравченко сообщил, что в Украине сегодня работает более 100 предприятий с бельгийским капиталом, которые в прошлом году уплатили более 720 млн грн налогов.

Об этом Кравченко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщил Кравченко, сегодня он вместе с командой ГНС встретились с представителями бельгийского бизнеса.

Чем больше открытости и системности в работе с международным бизнесом, тем больше будем иметь возможностей привлекать новые инвестиции, развивать производство и создавать рабочие места. В Украине сегодня работает более 100 предприятий с бельгийским капиталом. В прошлом году они уплатили более 720 млн грн налогов - сообщил Кравченко.

Он рассказал, что во время встречи был обсужден широкий спектр тем, которые волнуют бизнес:

администрирование НДС и его возврат;

налоговые проверки - подходы к их назначению, открытость процедур, коммуникация с плательщиками;

работа “Клуба белого бизнеса”;

функционирование электронных сервисов ГНС;

особенности налогообложения в военных условиях;

вопросы взаимодействия с территориальными подразделениями налоговой;

новые сервисы, которые внедряются в рамках реформы ГНС.

Отработали каждый конкретный кейс, по которым возникали вопросы. Договорились также о дальнейшей системной коммуникации. Благодарен посольству Бельгии в Украине за поддержку, а представителям бельгийских компаний - за открытость, доверие и стремление развивать бизнес в Украине - добавил Кравченко.

Напомним

В Украине увеличиваются объемы возмещения налога на добавленную стоимость для плательщиков. Так, с начала года рост произошел на 30%.