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Предприятия с бельгийским капиталом в прошлом году уплатили более 720 млн грн налогов: Кравченко во время встречи с представителями бельгийского бизнеса

Киев • УНН

 • 748 просмотра

В Украине работает более 100 предприятий с бельгийским капиталом. В 2023 году они уплатили более 720 миллионов гривен налогов, сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

Предприятия с бельгийским капиталом в прошлом году уплатили более 720 млн грн налогов: Кравченко во время встречи с представителями бельгийского бизнеса

Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко провел встречу с представителями бельгийского бизнеса. О таком формате диалога было договорено еще во время первой встречи с послом Королевства Бельгия в Украине Люком Якобсом. Во время встречи был обсужден широкий спектр тем, а также Кравченко сообщил, что в Украине сегодня работает более 100 предприятий с бельгийским капиталом, которые в прошлом году уплатили более 720 млн грн налогов.

Об этом Кравченко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщил Кравченко, сегодня он вместе с командой ГНС встретились с представителями бельгийского бизнеса.

Чем больше открытости и системности в работе с международным бизнесом, тем больше будем иметь возможностей привлекать новые инвестиции, развивать производство и создавать рабочие места. В Украине сегодня работает более 100 предприятий с бельгийским капиталом. В прошлом году они уплатили более 720 млн грн налогов

- сообщил Кравченко. 

Он рассказал, что во время встречи был обсужден широкий спектр тем, которые волнуют бизнес:

  • администрирование НДС и его возврат;
    • налоговые проверки - подходы к их назначению, открытость процедур, коммуникация с плательщиками;
      • работа “Клуба белого бизнеса”;
        • функционирование электронных сервисов ГНС;
          • особенности налогообложения в военных условиях;
            • вопросы взаимодействия с территориальными подразделениями налоговой;
              • новые сервисы, которые внедряются в рамках реформы ГНС.

                Отработали каждый конкретный кейс, по которым возникали вопросы. Договорились также о дальнейшей системной коммуникации. Благодарен посольству Бельгии в Украине за поддержку, а представителям бельгийских компаний - за открытость, доверие и стремление развивать бизнес в Украине

                - добавил Кравченко. 

                Напомним

                В Украине увеличиваются объемы возмещения налога на добавленную стоимость для плательщиков. Так, с начала года рост произошел на 30%.

                Павел Башинский

                Павел Башинский

                Экономикаполитика
                Руслан Кравченко
                Бельгия
                Украина
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