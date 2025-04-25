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Підприємства із бельгійським капіталом минулого року сплатили понад 720 млн грн податків: Кравченко під час зустрічі представниками бельгійського бізнесу

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

В Україні працює понад 100 підприємств з бельгійським капіталом. У 2023 році вони сплатили понад 720 мільйонів гривень податків, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Підприємства із бельгійським капіталом минулого року сплатили понад 720 млн грн податків: Кравченко під час зустрічі представниками бельгійського бізнесу

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко провів зустріч із представниками бельгійського бізнесу. Про такий формат діалогу було домовлено ще під час першої зустрічі з послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Під зустрічі було обговорено широкий спектр тем, а також Кравченко повідомив, що в Україні сьогодні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом, які торік сплатили понад 720 млн грн податків.

Про це Кравченко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Кравченко, сьогодні він разом з командою ДПС зустрілися із представниками бельгійського бізнесу.

Що більше відкритості і системності у роботі з міжнародним бізнесом, то більше матимемо можливостей залучати нові інвестиції, розвивати виробництво і створювати робочі місця. В Україні сьогодні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом. Торік вони сплатили більше 720 млн грн податків

- повідомив Кравченко. 

Він розповів, що під час зустрічі було обговорено широкий спектр тем, які хвилюють бізнес:

  • адміністрування ПДВ та його повернення;
    • податкові перевірки - підходи до їх призначення, відкритість процедур, комунікація з платниками;
      • робота “Клубу білого бізнесу”;
        • функціонування електронних сервісів ДПС;
          • особливості оподаткування у воєнних умовах;
            • питання взаємодії з територіальними підрозділами податкової;
              • нові сервіси, які впроваджуються в межах реформи ДПС.

                Відпрацювали кожен конкретний кейс по яких виникали питання. Домовилися також про подальшу системну комунікацію. Вдячний посольству Бельгії в Україні за підтримку, а представникам бельгійських компаній - за відкритість, довіру та прагнення розвивати бізнес в Україні

                - додав Кравченко. 

                Нагадаємо

                В Україні збільшуються обсяги відшкодування податку на додану вартість для платників. Так, з початку року зростання відбулося на 30%.

                Павло Башинський

                Павло Башинський

                ЕкономікаПолітика
                Руслан Кравченко
                Бельгія
                Україна
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