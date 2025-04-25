Підприємства із бельгійським капіталом минулого року сплатили понад 720 млн грн податків: Кравченко під час зустрічі представниками бельгійського бізнесу
Київ • УНН
В Україні працює понад 100 підприємств з бельгійським капіталом. У 2023 році вони сплатили понад 720 мільйонів гривень податків, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко провів зустріч із представниками бельгійського бізнесу. Про такий формат діалогу було домовлено ще під час першої зустрічі з послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Під зустрічі було обговорено широкий спектр тем, а також Кравченко повідомив, що в Україні сьогодні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом, які торік сплатили понад 720 млн грн податків.
Про це Кравченко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Як повідомив Кравченко, сьогодні він разом з командою ДПС зустрілися із представниками бельгійського бізнесу.
Що більше відкритості і системності у роботі з міжнародним бізнесом, то більше матимемо можливостей залучати нові інвестиції, розвивати виробництво і створювати робочі місця. В Україні сьогодні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом. Торік вони сплатили більше 720 млн грн податків
Він розповів, що під час зустрічі було обговорено широкий спектр тем, які хвилюють бізнес:
- адміністрування ПДВ та його повернення;
- податкові перевірки - підходи до їх призначення, відкритість процедур, комунікація з платниками;
- робота “Клубу білого бізнесу”;
- функціонування електронних сервісів ДПС;
- особливості оподаткування у воєнних умовах;
- питання взаємодії з територіальними підрозділами податкової;
- нові сервіси, які впроваджуються в межах реформи ДПС.
Відпрацювали кожен конкретний кейс по яких виникали питання. Домовилися також про подальшу системну комунікацію. Вдячний посольству Бельгії в Україні за підтримку, а представникам бельгійських компаній - за відкритість, довіру та прагнення розвивати бізнес в Україні
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