Підприємства із бельгійським капіталом минулого року сплатили понад 720 млн грн податків: Кравченко під час зустрічі представниками бельгійського бізнесу

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко провів зустріч із представниками бельгійського бізнесу. Про такий формат діалогу було домовлено ще під час першої зустрічі з послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Під зустрічі було обговорено широкий спектр тем, а також Кравченко повідомив, що в Україні сьогодні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом, які торік сплатили понад 720 млн грн податків.

Про це Кравченко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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Як повідомив Кравченко, сьогодні він разом з командою ДПС зустрілися із представниками бельгійського бізнесу.

Що більше відкритості і системності у роботі з міжнародним бізнесом, то більше матимемо можливостей залучати нові інвестиції, розвивати виробництво і створювати робочі місця. В Україні сьогодні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом. Торік вони сплатили більше 720 млн грн податків - повідомив Кравченко.

Він розповів, що під час зустрічі було обговорено широкий спектр тем, які хвилюють бізнес:

адміністрування ПДВ та його повернення;

податкові перевірки - підходи до їх призначення, відкритість процедур, комунікація з платниками;

робота “Клубу білого бізнесу”;

функціонування електронних сервісів ДПС;

особливості оподаткування у воєнних умовах;

питання взаємодії з територіальними підрозділами податкової;

нові сервіси, які впроваджуються в межах реформи ДПС.

Відпрацювали кожен конкретний кейс по яких виникали питання. Домовилися також про подальшу системну комунікацію. Вдячний посольству Бельгії в Україні за підтримку, а представникам бельгійських компаній - за відкритість, довіру та прагнення розвивати бізнес в Україні - додав Кравченко.

Нагадаємо

В Україні збільшуються обсяги відшкодування податку на додану вартість для платників. Так, з початку року зростання відбулося на 30%.