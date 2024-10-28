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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар по новому премьеру: правящая партия Японии потеряла большинство

Киев  •  УНН

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Коалиция во главе с ЛДП получила лишь 215 мест вместо необходимых 233 для большинства. Новый премьер-министр Сигеру Исиба пообещал провести реформы и остаться в должности, несмотря на поражение.

Коалиция во главе с правящей Либерально-демократической партией Японии (ЛДП) потеряла большинство в парламенте, что стало ее худшим результатом за последние десять лет, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

ЛДП и ее гораздо меньший партнер по коалиции Комейто вместе заняли 215 мест, что меньше необходимого для большинства в 233 места. Новый лидер партии Сигеру Исиба заявил, что на этом этапе нет планов по расширению коалиции.

Исиба, который назначил выборы всего за несколько дней до того, как был приведен к присяге в качестве премьер-министра, поклялся остаться на своем посту, несмотря на потерю ЛДП парламентского большинства.

В своей речи в понедельник он сказал, что партия получила «суровый приговор», добавив, что они «покорно» примут это.

«Избиратели вынесли нам суровый вердикт, и мы должны смиренно принять этот результат», - сказал Исиба национальному вещателю NHK.

«Японский народ выразил сильное желание, чтобы ЛДП немного подумала и стала партией, которая действует в соответствии с волей народа», - сказал он.

Накануне выборов японские СМИ сообщали, что если ЛДП потеряет свое парламентское большинство, Исиба может покинуть пост, чтобы взять на себя ответственность, что сделает его премьер-министром Японии с самым коротким сроком на посту в послевоенный период.

Это впервые, когда ЛДП теряет парламентское большинство с 2009 года. С момента своего основания в 1955 году партия практически непрерывно правила страной.

Такой результат был получен после нескольких бурных лет для ЛДП, которые стали свидетелями «каскада» скандалов, повсеместной апатии избирателей и рекордно низких рейтингов одобрения.

Ранее в этом году рейтинг одобрения партии был ниже 20% после скандала, связанного с коррупцией при сборе средств на политические цели.

В понедельник Исиба пообещал «провести фундаментальную реформу по вопросу денег и политики».

«Нам надо ответить на критику народа. Вот как я возьму на себя ответственность за поражение на выборах», - сказал он.

Он также пообещал возродить сельскую Японию и справиться с инфляцией.

Между тем крупнейшая оппозиционная партия, Конституционно-демократическая партия (КДП), получила, предварительно, 148 мест, согласно данным NHK.

Однако оппозиционным партиям не удалось объединиться или убедить избирателей, что они являются жизнеспособным вариантом для управления. Рейтинг одобрения КДП, которая является основной оппозиционной партией, составлял всего 6,6% до роспуска парламента.

Утром в понедельник базовый фондовый индекс Nikkei 225 вырос примерно на 1,5%, а иена упала к доллару США.

В Японии сменилось правительство, новым премьер-министром стал Сигеру Исиба1 октября 2024, 09:44 • 12255 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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