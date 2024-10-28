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Удар по новому прем'єру: правляча партія Японії втратила більшість

Київ • УНН

 • 13669 перегляди

Коаліція на чолі з ЛДП отримала лише 215 місць замість необхідних 233 для більшості. Новий прем'єр-міністр Сігеру Ісіба пообіцяв провести реформи та залишитися на посаді, попри поразку.

Удар по новому прем'єру: правляча партія Японії втратила більшість

Коаліція на чолі з правлячою Ліберально-демократичною партією Японії (ЛДП) втратила більшість у парламенті, що стало її найгіршим результатом за останні десять років, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

ЛДП та її набагато менший партнер по коаліції Комейто разом посіли 215 місць, що менше за необхідне для більшості в 233 місця. Новий лідер партії Сігеру Ісіба заявив, що на цьому етапі немає планів щодо розширення коаліції.

Ісіба, який призначив вибори всього за кілька днів до того, як був приведений до присяги як прем'єр-міністр, заприсягся залишитися на своїй посаді, попри втрату ЛДП парламентської більшості.

У своїй промові в понеділок він сказав, що партія отримала "суворий вирок", додавши, що вони "покірно" приймуть це.

"Виборці винесли нам суворий вердикт, і ми повинні смиренно прийняти цей результат", - сказав Ісіба національному мовнику NHK.

"Японський народ висловив сильне бажання, щоб ЛДП трохи подумала та стала партією, яка діє відповідно до волі народу", - сказав він.

Напередодні виборів японські ЗМІ повідомляли, що якщо ЛДП втратить свою парламентську більшість, Ісіба може залишити посаду, щоб взяти на себе відповідальність, що зробить його прем'єр-міністром Японії з найкоротшим терміном на посаді в післявоєнний період.

Це вперше, коли ЛДП втрачає парламентську більшість із 2009 року. З моменту свого заснування у 1955 році партія практично безперервно правила країною.

Такий результат був отриманий після кількох бурхливих років для ЛДП, які стали свідками "каскаду" скандалів, повсюдної апатії виборців та рекордно низьких рейтингів схвалення.

Раніше цього року рейтинг схвалення партії був нижчим за 20% після скандалу, пов'язаного з корупцією при збиранні коштів на політичні цілі.

У понеділок Ісіба пообіцяв "провести фундаментальну реформу щодо питання грошей та політики".

"Нам треба відповісти на критику народу. Ось як я візьму на себе відповідальність за поразку на виборах", - сказав він.

Він також пообіцяв відродити сільську Японію та впоратися з інфляцією.

Тим часом найбільша опозиційна партія, Конституційно-демократична партія (КДП), отримала, попередньо, 148 місць, згідно з даними NHK.

Однак опозиційним партіям не вдалося об'єднатися чи переконати виборців, що вони є життєздатним варіантом для управління. Рейтинг схвалення КДП, яка є основною опозиційною партією, становив лише 6,6% до розпуску парламенту.

Вранці у понеділок базовий фондовий індекс Nikkei 225 зріс приблизно на 1,5%, а єна впала до долара США.

В Японії змінився уряд, новим прем’єр-міністром став Сігеру Ісіба01.10.24, 12:44 • 12732 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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