Правящая партия Японии может потерять большинство в парламенте впервые с 2009 года
Киев • УНН
ЛДП Японии и партия "Комэйто" могут утратить абсолютное большинство в Палате представителей на досрочных выборах. На 465 мест претендуют около 1300 кандидатов от различных партий.
Либерально-демократическая партия Японии и её коалиционный партнер "Комэйто" на досрочных выборах, возможно, утратили абсолютное большинство в Палате представителей впервые с 2009 года. Пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
На досрочных парламентских выборах в Японии правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП), возглавляемая премьер-министром Сигэру Исибой, и её коалиционный партнер "Комэйто", вероятно, не смогли набрать достаточно голосов для получения абсолютного большинства в Палате представителей.
Сигэру Исиба объявил о проведении выборов вскоре после своего назначения на пост премьера в сентябре, когда он одержал победу в борьбе за руководство ЛДП.
На 465 мест в нижней палате парламента претендуют около 1300 кандидатов. Первые результаты ожидаются вечером 27 октября, а окончательные будут объявлены утром 28 октября.
Противниками ЛДП и "Комэйто" выступают оппозиционные партии, среди которых Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии, Партия инноваций Японии, Коммунистическая партия Японии и Демократическая партия для народа. Как напоминает телеканал NHK, оппозиционные партии не смогли договориться о выдвижении единых кандидатов против ЛДП и "Комэйто", поэтому каждая партия выставила своих претендентов.
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