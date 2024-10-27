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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правящая партия Японии может потерять большинство в парламенте впервые с 2009 года

Киев  •  УНН

13:15 • 4066 просмотра

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ЛДП Японии и партия "Комэйто" могут утратить абсолютное большинство в Палате представителей на досрочных выборах. На 465 мест претендуют около 1300 кандидатов от различных партий.

Либерально-демократическая партия Японии и её коалиционный партнер "Комэйто" на досрочных выборах, возможно, утратили абсолютное большинство в Палате представителей впервые с 2009 года. Пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

На досрочных парламентских выборах в Японии правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП), возглавляемая премьер-министром Сигэру Исибой, и её коалиционный партнер "Комэйто", вероятно, не смогли набрать достаточно голосов для получения абсолютного большинства в Палате представителей.

Сигэру Исиба объявил о проведении выборов вскоре после своего назначения на пост премьера в сентябре, когда он одержал победу в борьбе за руководство ЛДП.

На 465 мест в нижней палате парламента претендуют около 1300 кандидатов. Первые результаты ожидаются вечером 27 октября, а окончательные будут объявлены утром 28 октября.

Противниками ЛДП и "Комэйто" выступают оппозиционные партии, среди которых Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии, Партия инноваций Японии, Коммунистическая партия Японии и Демократическая партия для народа. Как напоминает телеканал NHK, оппозиционные партии не смогли договориться о выдвижении единых кандидатов против ЛДП и "Комэйто", поэтому каждая партия выставила своих претендентов.

Нагадаємо

Глава спостережної місії ENEMO (НУО "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами") Златко Вуйвовіч заявив, що парламентські вибори 2024 року в Грузії відбулися в "поляризованій та обмежувальній обстановці, що підриває інклюзивність, прозорість і справедливість".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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