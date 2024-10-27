Правляча партія Японії може втратити більшість у парламенті вперше з 2009 року
Київ • УНН
ЛДП Японії та партія «Комейто» можуть втратити абсолютну більшість у Палаті представників на дострокових виборах. На 465 місць претендують близько 1300 кандидатів від різних партій.
Ліберально-демократична партія Японії та її коаліційний партнер «Комейто» на дострокових виборах, можливо, втратили абсолютну більшість у Палаті представників вперше з 2009 року. Пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
На дострокових парламентських виборах у Японії правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП), яку очолює прем'єр-міністр Сігеру Ісіба, та її коаліційний партнер «Комейто», ймовірно, не змогли набрати достатньо голосів для здобуття абсолютної більшості в Палаті представників.
Сігеру Ісіба оголосив про проведення виборів незабаром після свого призначення на посаду прем'єра у вересні, коли він здобув перемогу в боротьбі за керівництво ЛДП.
На 465 місць у нижній палаті парламенту претендують близько 1300 кандидатів. Перші результати очікують увечері 27 жовтня, а остаточні будуть оголошені вранці 28 жовтня.
Противниками ЛДП і «Комейто» виступають опозиційні партії, серед яких Конституційно-демократична партія (КДП) Японії, Партія інновацій Японії, Комуністична партія Японії та Демократична партія для народу. Як нагадує телеканал NHK, опозиційні партії не змогли домовитися про висунення єдиних кандидатів проти ЛДП і «Комейто», тому кожна партія виставила своїх претендентів.
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