Правозащитница из РФ рассказала об угрозах политзаключенному Клыху и подробностях содержания Кольченко

“Кольченко отсидел половину срока и вправе подавать заявление на смену режима содержания. Например, с содержания под стражей — на исправительные работы, но в любом случае это нельзя назвать помилованием, потому что у него почти нет надежды на то, что такая просьба будет удовлетворена. Но мы, мама Аленксандра и наш адвокат решили создать прецедент, ведь недавно появилась такая возможность в законодательстве. Хотим проработать определенную процедуру, чтобы другие люди тоже могли этим воспользоваться”, — отметила Щур.

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Также она сообщила о состоянии здоровья Станислава Клыха.

“Есть информация о состоянии здоровья Клыха от его адвоката и консула, его постоянно посещает. Голодание не произошло, поскольку, по словам Станислава, его предупредила администрация тюрьмы, в которой находится — если он это сделает, к нему применят такие меры, как переселение в камеру с недружественными осужденными”, — сказала Щур.

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Правозащитница рассказала, что за стеной у Клыха долгое время содержались чеченцы, а Клыха обвиняют в том, что он участвовал в чеченской войне.

“В целом администрация тюрьмы нейтрально относится к незаконно осужденного, но есть такие попытки, как голодание. Поэтому Станислав ест, но ограниченно. Большая проблема касается его психологического состояния. Потому что пять лет находится в одиночной камере после пыток, а также периодически его переселяют в психиатрическую больницу. Поэтому все очень плохо”, — отметила она.

Напомним, Зеленский поблагодарил Макрона за внимание к освобождению Украинской из плена России.