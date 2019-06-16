Мати відвідала Кольченка в російській колонії

"10 червня мама Саші вийшла з колонії після довгострокового побачення, яке тривало 3-ри доби. Це їх 5-а зустріч в неволі. Останнє довгострокове побачення відбулося в липні 2018 року. Саша почуває себе добре, як зазвичай ні на що не скаржиться. Дуже чекав цю зустріч, щоб згадати смак домашньої їжі, яку готувала мама. Російські ЗМІ практично не читає, крім "Нової газети", з якого і нині вирізають і зафарбовують статті з "забороненою інформацією". Як завжди задає безліч питань про сім'ю, друзів, ситуацію в світі, а точніше про Україну і Крим. Коли потепліло, почав частіше ходити на прогулянки, грати в волейбол і просто ходити в спортзал. Разом з адвокатом збирається писати клопотання про зміну режиму утримання. Також передає всім привіт і просить писати листи", - написала вона.



Нагадаємо, Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.