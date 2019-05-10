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Кольченка на травневі свята перевели у штрафний ізолятор

Кольченка на травневі свята перевели у штрафний ізолятор

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Українського політичного в'язня Олександра Кольченка, якого утримують в ІК-6 у російському Копейську, на травневі свята перевели у штрафний ізолятор. Про це журналісту УНН повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур.

“Зазвичай на свята в колоніях оголошують так зване "посилення режиму“ і ув’язнених з тяжкими статтями з формальних приводів, які завжди можна знайти, відправляють у штрафний ізолятор. Не уникнув цієї долі і Олександр Кольченко. Адвокат відвідає його 13 травня в другій половині дня”, — повідомила Щур.

За її словами, із штрафного ізолятора його можливо випустять 10 травня.

Нагадаємо, Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.

Українські Національні Новини

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