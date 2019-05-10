Кольченко на майские праздники перевели в штрафной изолятор
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинского политического заключенного Александра Кольченко, который содержится в ИК-6 в российском Копейске, на майские праздники перевели в штрафной изолятор. Об этом журналисту УНН сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.
"Обычно на праздники в колониях объявляют так называемое "усиление режима" и заключенных с тяжелыми статьями по формальным поводам, которые всегда можно найти, отправляют в штрафной изолятор. Не избежал этой участи и Александр Кольченко. Адвокат посетит его 13 мая в второй половине дня", - сообщила Щур.
По ее словам, со штрафного изолятора его возможно выпустят 10 мая.
Напомним, Кольченко 25 августа 2015 года был осужден российским судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму.