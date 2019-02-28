РФ відмовила українським консулам у доступі до Кольченка через його "російське громадянство"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Керівництво виправної колонії номер 6 по Челябінській області 25 лютого відмовило українським консулам у відвіданні Олександра Кольченка, аргументуючи це тим, що, нібито він являється громадянином РФ. Про це на брифінгу у четвер повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.
"Керівництво виправної колонії номер 6 по Челябінській області 25 лютого відмовило українським консулам у відвіданні Олександра Кольченка, аргументуючи це тим, що, нібито, Олександр - громадянин РФ", - повідомила речниця.
За словами Зеленко, МЗС вчергове констатує тотальне порушення прав українських політв’язнів і непоодинокий випадок насильницького переведення їх до громадянств РФ.
"Ми вимагаємо від РФ зупинити цю вакханалію безправ’я і звільнити українців, незаконно утриманих в російських тюрмах", - наголосила вона.
Як повідомляв УНН, справу Сенцова і Кольченко в ЄСПЛ все ще відкладено.
Нагадаємо, Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.