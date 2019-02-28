РФ відмовила українським консулам у доступі до Кольченка через його "російське громадянство"

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Керівництво виправної колонії номер 6 по Челябінській області 25 лютого відмовило українським консулам у відвіданні Олександра Кольченка, аргументуючи це тим, що, нібито він являється громадянином РФ. Про це на брифінгу у четвер повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.