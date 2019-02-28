РФ отказала украинским консулам в доступе к Кольченко из-за его "российского гражданства"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Руководство исправительной колонии номер 6 по Челябинской области 25 февраля отказало украинским консулам в посещении Александра Кольченко, аргументируя это тем, что, якобы он является гражданином РФ. Об этом на брифинге в четверг сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.
"Руководство исправительной колонии номер 6 по Челябинской области 25 февраля отказало украинским консулам в посещении Александра Кольченко, аргументируя это тем, что, якобы, Александр - гражданин РФ", - сообщила пресс-секретарь.
По словам Зеленко, МИД в очередной раз констатирует тотальное нарушение прав украинских политзаключенных и единичный случай насильственного перевода их в гражданств РФ.
"Мы требуем от РФ остановить эту вакханалию бесправия и освободить украинцев, незаконно удержанных в российских тюрьмах", - подчеркнула она.
Как сообщал УНН, дело Сенцова и Кольченко в ЕСПЧ все еще отложено.
Напомним, Кольченко 25 августа 2015 года был осужден российским судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму.