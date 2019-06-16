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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мать посетила Кольченко в российской колонии

Киев • УНН

 • 7372 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко течение трех суток находилась с сыном в колонии в Копийську Челябинской области РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила племянница Кольченко Анастасия, передает УНН.

Мать посетила Кольченко в российской колонии

"10 июня мама Саши вышла из колонии после долгосрочного свидания,которое длилось 3-ое суток. Это их 5-ая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как обычно ни на что не жалуется. Очень ждал это встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды приготовленной руками мамы. Российские СМИ практически не читает, кроме "Новой газеты", из которой по-прежнему вырезают и закрашивают статьи с "запрещенной информацией". Как обычно задаёт множество вопросов про семью, друзей, ситуацию в мире, а точнее про Украину и Крым. Когда потеплело, начал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство про изменение режима содержания. Также передаёт всем привет и просит писать письма ", - написала она.

Напомним, Кольченко 25 августа 2015 был осужден российским судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

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