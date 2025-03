Уляна Супрун підтвердила інформацію, що політв'язень Клих оголосив голодування

У своєму дописі вона зазначила, що: “Український політв’язень Станіслав Клих, який незаконно утримується Росією вже п’ятий рік, оголосив голодування. Про це він повідомив своїй матері у телефонній розмові: “Вже неможливо терпіти холод у камері, погану їжу, а головне — забуття”.

Раніше, про це на своїй сторінці в Facebook написала російська правозахисниця Тетяна Щур.

“Сьогодні (23 травня — ред.) подзвонила мама Станіслава Клиха і повідомила, що він оголосив голодування. Так він сказав їй по телефону. Просто вже більше неможливо терпіти: ні холод в камері, ні погану їжу, від якої постійно нудить, а головне забуття! Надія, розбуджена очікуванням змін, загрожує обернутися новим відчаєм”, — написала правозахисниця. Вона додала, що голодування Стаса — це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту.

Ukrainian political prisoner Stanislav Klykh, who has been illegally detained by Russia for five years, started a hunger strike. He told his mother during a phone call. "It's impossible to endure the cold in the cell, bad food, and most importantly – oblivion." #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/yP3VpdNkG8

— Уляна Супрун (@usuprun) 24 травня 2019 р.