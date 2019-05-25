Уляна Супрун підтвердила інформацію, що політв'язень Клих оголосив голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун підтвердила, що український політв’язень Станіслав Клих, який незаконно утримується на території Челябінської області РФ, оголосив голодування, пише УНН з посиланням на Twitter очільниці МОЗ.
У своєму дописі вона зазначила, що: “Український політв’язень Станіслав Клих, який незаконно утримується Росією вже п’ятий рік, оголосив голодування. Про це він повідомив своїй матері у телефонній розмові: “Вже неможливо терпіти холод у камері, погану їжу, а головне — забуття”.
Раніше, про це на своїй сторінці в Facebook написала російська правозахисниця Тетяна Щур.
“Сьогодні (23 травня — ред.) подзвонила мама Станіслава Клиха і повідомила, що він оголосив голодування. Так він сказав їй по телефону. Просто вже більше неможливо терпіти: ні холод в камері, ні погану їжу, від якої постійно нудить, а головне забуття! Надія, розбуджена очікуванням змін, загрожує обернутися новим відчаєм”, — написала правозахисниця. Вона додала, що голодування Стаса — це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту.
Ukrainian political prisoner Stanislav Klykh, who has been illegally detained by Russia for five years, started a hunger strike. He told his mother during a phone call. "It's impossible to endure the cold in the cell, bad food, and most importantly – oblivion." #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/yP3VpdNkG8— Уляна Супрун (@usuprun) 24 травня 2019 р.