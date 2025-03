Ульяна Супрун подтвердила информацию, что политзаключенный Клых объявил голодовку

В своей заметке она отметила, что: “Украинский политзаключенный Станислав Клых, который незаконно удерживается Россией уже пятый год, объявил голодовку. Об этом он сообщил своей матери в телефонном разговоре: “Уже невозможно терпеть холод в камере, плохую еду, а главное — забвение”.

Ранее, об этом на своей странице в Facebook написала российская правозащитница Татьяна Щур.

“Сегодня (23 мая — ред.) позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвения! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаянием”, — написала правозащитница. Она добавила, что голодание Стаса — это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту.

Ukrainian political prisoner Stanislav Klykh, who has been illegally detained by Russia for five years, started a hunger strike. He told his mother during a phone call. “It’s impossible to endure the cold in the cell, bad food, and most importantly — oblivion”. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/yP3VpdNkG8

— Ульяна Супрун (@usuprun) 24 мая 2019