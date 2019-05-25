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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 121965 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111344 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137568 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144606 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130119 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130191 просмотра

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Ульяна Супрун подтвердила информацию, что политзаключенный Клых объявил голодовку

Ульяна Супрун подтвердила информацию, что политзаключенный Клых объявил голодовку

Киев  •  УНН

 • 16280 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подтвердила, что украинский политзаключенный Станислав Клых, который незаконно удерживается на территории Челябинской области РФ, объявил голодовку, пишет УНН со ссылкой на Twitter главы Минздрава.

В своей заметке она отметила, что: “Украинский политзаключенный Станислав Клых, который незаконно удерживается Россией уже пятый год, объявил голодовку. Об этом он сообщил своей матери в телефонном разговоре: “Уже невозможно терпеть холод в камере, плохую еду, а главное — забвение”.

Ранее, об этом на своей странице в Facebook написала российская правозащитница Татьяна Щур.

“Сегодня (23 мая — ред.) позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвения! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаянием”, — написала правозащитница. Она добавила, что голодание Стаса — это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту.

Ukrainian political prisoner Stanislav Klykh, who has been illegally detained by Russia for five years, started a hunger strike. He told his mother during a phone call. “It’s impossible to endure the cold in the cell, bad food, and most importantly — oblivion”. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/yP3VpdNkG8

— Ульяна Супрун (@usuprun) 24 мая 2019

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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