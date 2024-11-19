Украина получит правильное оружие, чтобы победить путина - премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил журналистам на саммите G20 в Бразилии, что он решительно настроен на то, что Украина получит правильное оружие, чтобы победить путина, одновременно отказавшись говорить об особенностях этого оружия. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Моя позиция всегда заключалась в том, что Украина должна иметь то, что ей нужно, столько, сколько ей нужно. путин не должен выиграть эту войну. Но извините меня, я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы... - сказал Стармер, отвечая на вопрос, проложили ли США наконец путь для поставки Великобританией ракет Storm Shadow для использования Украиной по целям в рф.

Стармер также отметил, что в течение многих недель доказывал, что Украина должна иметь то, что ей нужно и столько, сколько нужно.

"Мы должны поставить Украину в самую сильную возможную позицию для победы в этой войне. Это влияет на Украину, но это влияет на всех нас, и нельзя позволить россии выиграть эту войну", - добавил Стармер.

Напомним

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера назвал новую ядерную доктрину россии "продуктом развращенного российского правительства" и отметил непоколебимость поддержки Украины и защиты от незаконного вторжения.