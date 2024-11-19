Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Верховная Рада сегодня, 19 ноября, проголосовала во втором чтении за проект государственного бюджета Украины на следующий 2025 год. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Рада одобрила в целом проект Бюджета 2025. ЗА - 257 - написал Железняк.

Как указал нардеп, в документе рекордные расходы на уровне 3,94 трлн грн. Из них расходы на оборону составляют 2,22 трлн грн.

Доход 2,3 трлн грн (сюда 141 млрд грн от налогового законопроекта 11416д).

Еще ожидаем в следующем году внешнее финансирование 38,4 млрд долларов, указал Железняк.

Ранее

УНН сообщал, что во вторник в Верховной Раде начали рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2025 год во втором чтении,

Дополнение

Как сообщали в Минфине, 8 ноября Кабинет министров одобрил проект Госбюджета-2025 ко второму чтению.

Расходы общего фонда государственного бюджета ко второму чтению составляют 3 709,8 млрд грн.

Доходы, которые ранее направлялись в специальный фонд в 43,2 млрд грн на финансирование Государственного дорожного фонда, теперь полностью перенесены в общий фонд бюджета. Дополнительные 12 млрд грн направлены на повышение выплат учителям, что обеспечит улучшение условий труда педагогов. Для укрепления обороноспособности выделено дополнительно 1 млрд грн на развитие вооружения и военной техники для Министерства обороны и ГУР МО. При этом сокращено финансирование Генеральной прокуратуры на 1,2 млрд грн.

На поддержку оборонно-промышленного комплекса предусмотрено 500 млн грн для удешевления кредитов предприятиям, что будет способствовать модернизации производства и повышению оборонного потенциала страны. Дополнительные 646 млн грн выделены для Министерства здравоохранения, в частности 500 млн грн на реимбурсацию лекарств для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.

Министерству культуры и стратегических коммуникаций предоставлены дополнительные 488,4 млн грн, из которых 200 млн грн направлено на проекты стратегических коммуникаций и продвижение положительного имиджа Украины за рубежом. Отдельно предусмотрено 150 млн грн для поддержки украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину через деятельность Агентства единства украинцев при Минэкономики.

Расходы Минсоцполитики увеличены более чем на 1,4 млрд грн, в частности:

1 млрд грн - на помощь внутренне перемещенным лицам;

102,2 млн грн - на оплату облачных ресурсов для цифровых технологий;

328,6 млн грн - на услуги дневного ухода для детей с инвалидностью.

Для развития аграрного сектора предусмотрены дополнительные 1 млрд грн на поддержку животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции.

Мининфраструктуры предусмотрено 1 млрд грн на реализацию инвестиционных проектов через Государственный фонд регионального развития. На восстановительные работы в Харькове выделено 1 млрд грн, что позволит восстановить объекты жилищно-коммунальной сферы, пострадавшие от боевых действий.

Для предоставления компенсаций за уничтоженное жилье предусмотрено 3 млрд грн, а за поврежденное имущество - 1 млрд грн. это поможет поддержать граждан, пострадавших в результате боевых действий.

В бюджете также учтено решение стратегического инвестиционного совета по направлению 36,4 млрд грн на реализацию приоритетных направлений публичных инвестиций, в частности: