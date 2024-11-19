National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире
Киев • УНН
National Geographic представил ежегодную подборку лучших фотографий года из более 2,3 миллиона снимков. Среди избранных 20 фото есть уникальные кадры пингвинов и массовой свадьбы во время затмения.
Ежегодная презентация фотографий года: в National Geographic выбрали 20 лучших моментов, снятых фотографами Nat Geo в 2024 году.
Пишет УНН с ссылкой на National Geographic.
Детали
Из более 2,3 миллиона изображений, созданных фотографами National Geographic, работающими на всех континентах, было отобрано 20 для показа в изображениях 2024 года.
Нынешняя ретроспектива показывает несколько важных и сложных для съемки моментов.
Сборник охватывает различные сферы жизни на планете: от первой съемки птенца императорского пингвина, который прыгает в океан с высоты 50 футов, до съемки 100 браков во время затмения.
Сборник лучших последних работ фотографов National Geographic на местах, "СНИМКИ ГОДА" является ежегодным событием в редакционном календаре.
Нынешняя подборка является одновременно вневременной и своевременной
Дополнение
National Geographic в 2026 году откроет собственный музей, посвященный исследованиям, науке и фотографии. Цель музея - вдохновлять и продвигать такие области, как фотография, исследования, наука и образование, с помощью иммерсивных и образовательных выставок и мероприятий, которые будут способствовать развитию связи с нашей планетой.
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба11 окт. 2024, 07:15 • 109497 просмотров
Напомним,
Легендарная певица Шер издает первую часть своих мемуаров "Cher: The Memoir - Part One". Книга охватывает период от детства до разрыва с Сонни Боно, вторая часть ожидается в следующем году.
Время перемен: астролог рассказала, как ближайшее полнолуние изменит нашу жизнь15 нояб. 2024, 10:30 • 12258 просмотров