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Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
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Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

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россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

Киев  •  УНН

 • 3333 просмотра

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National Geographic представил ежегодную подборку лучших фотографий года из более 2,3 миллиона снимков. Среди избранных 20 фото есть уникальные кадры пингвинов и массовой свадьбы во время затмения.

Ежегодная презентация фотографий года: в National Geographic выбрали 20 лучших моментов, снятых фотографами Nat Geo в 2024 году.

Пишет УНН с ссылкой на National Geographic.

Детали

Из более 2,3 миллиона изображений, созданных фотографами National Geographic, работающими на всех континентах, было отобрано 20 для показа в изображениях 2024 года.

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Нынешняя ретроспектива показывает несколько важных и сложных для съемки моментов.

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Сборник охватывает различные сферы жизни на планете: от первой съемки птенца императорского пингвина, который прыгает в океан с высоты 50 футов, до съемки 100 браков во время затмения.

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Сборник лучших последних работ фотографов National Geographic на местах, "СНИМКИ ГОДА" является ежегодным событием в редакционном календаре.

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Нынешняя подборка является одновременно вневременной и своевременной

- сказал Натан Ламп, главный редактор National Geographic.
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Дополнение

National Geographic в 2026 году откроет собственный музей, посвященный исследованиям, науке и фотографии. Цель музея - вдохновлять и продвигать такие области, как фотография, исследования, наука и образование, с помощью иммерсивных и образовательных выставок и мероприятий, которые будут способствовать развитию связи с нашей планетой.

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба11 окт. 2024, 07:15 • 109497 просмотров

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Напомним,

Легендарная певица Шер издает первую часть своих мемуаров "Cher: The Memoir - Part One". Книга охватывает период от детства до разрыва с Сонни Боно, вторая часть ожидается в следующем году.

Время перемен: астролог рассказала, как ближайшее полнолуние изменит нашу жизнь15 нояб. 2024, 10:30 • 12258 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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