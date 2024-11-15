Время перемен: астролог рассказала, как ближайшее полнолуние изменит нашу жизнь

Сегодня 15 ноября в 23.28 по киевскому времени произойдет ураническое мощное полнолуние в знаке Тельца. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала о том, как это событие отразится на представителях всех знаков Зодиака.

"В период полнолуния обостряется интуиция, ведь Луна сильно влияет на наше подсознание, а наши эмоции переливаются через край, и мы можем легко выплеснуть накопившиеся эмоции, что может приводить к скандалам. Особенно чувствительны в этот период дети и пожилые люди", - рассказала астролог.

С 15 по 16 ноября, в период полнолуния, может ухудшится состояние здоровья. Могут возникнуть проблемы со сном, но сны в эту ночь могут быть вещими. Откажитесь в этот период от приема алкоголя и других дурманящих веществ.

Гороскоп полнолуния

Полнолуние произойдет в знаке Тельца. Этот земной знак. Телец связан с земельными и денежными вопросами, он также символизирует основательность, опору.

"В момент полнолуния Луна будет в точном соединении с Ураном, планетой перемен, переворотов и внедрения всего нового. Учитывая, что полнолуние произойдет в Тельце, мы можем ощутить, что у нас выбило почву из-под ног – то, на что мы опирались может потерять для нас значимость.

Соединение Луны и Урана будет в тригоне к Плутону. В эти дни у всех нас может возникнуть сильное желание перемен и понимание того, что как было, уже не будет. И действительно, после этого полнолуния Плутон войдет в знак Водолея и начнется новый этап жизни для всех. Этот этап повлияет не только на глобальные политические события, но и на наше мышление", - рассказала астролог.

По словам Базиленко, в этот период мы сможем отказаться от старого, отжившего и отрыть для себя новое, передовое. Такая трансформация может коснутся наших действий, взглядов, привычек, отношений.

"В ближайшие две недели, благодаря этому полнолунию, в нашу жизнь могут прийти значимые научные открытия, громкие и важные заявления, большие политические и особенно экономические изменения. Все это будет способно качественно изменить нашу жизнь. Поэтому это полнолуние можно смело назвать периодом перемен", - считает астролог.

По словам Ксении Базиленко, каждый из нас в ближайшие дни может столкнутся с чем-то что изменит его жизнь или значительно повлияет на какой-либо ее аспект.

"Оппозиция Юпитера и Меркурия даст нам сложности понимания и конфликтности. Поэтому не спешите с выводами. Также это показатель высокой аварийности", - добавила астролог.

По ее словам, сейчас на первом месте будут стоять вопросы экономики и финансов. Что касается Украины, то нас могут ожидать громкие заявления, касающиеся территориальных вопросов.

На кого в большей степени повлияет это полнолуние

Прежде всего это Тельцы, рожденные 10-20 мая. Вас могут ждать неожиданные победы, предложения или ответы на вопросы. Но будьте внимательны к своему здоровью.

Скорпионы, родившиеся с 11 по 21 ноября. Девы с 12-22 сентября и Козероги, рожденные с 9 по 19 января. У вас могут произойти неожиданные и приятные изменения в жизни.

Напряженно могут себя чувствовать Львы, рожденные с 12 по 22 августа и Водолеи, родившиеся с 8 по 17 февраля. Вас могут ожидать негативные известия, предательства, напряженные ситуации, требующие срочных и не очень приятных перемен. Но чтобы то ни было, все эти перемены в будущем могут выглядеть весьма позитивно для вашей жизни.

Овны

Это полнолуние затронет ваши финансы. Ситуации могут быть весьма неожиданные, например денежное предложение, прибыль, инвестиции, возврат долгов или долгожданная крупная продажа. У вас могут возникнуть идеи, которые позитивно отразятся на вашем финансовом состоянии.

Телец

У вас может резко поменяться представление о себе, и вы захотите сменить свой имидж (но не делайте это 15-16 ноября). Также могут возникнуть новые интересные идеи по поводу себя. Если сейчас вы больны, то вас может ожидать быстрое исцеление.

Близнецы

Вы сможете в период полнолуния внезапно разрешить внутренние проблемы, избавиться от страхов и обид. Также все тайное в вашей жизни может выйти наружу. Это период духовной практики.

Раки

Это полнолуние может принести вам новых друзей, вы сможете неожиданно получить большую поддержку. А, главное, может неожиданно сбыться ваше желание или вы одержите победу.

Львы

В это полнолуние вы сможете добиться больших результатов, одержать победу, ярко проявить себя в какой-либо деятельности. Также перед вами могут открыться новые возможности.

Девы

У вас могут появится возможности решения крупных задач, особенно юридических или связанных с заграницей. Возможны неожиданные поездки, а также вы можете принять решение о переезде в другую страну.

Ваш высокий интеллектуальный уровень будет оценен по достоинству.

Весы

В этот период затянувшиеся, сложные проблемы могут перестать вас тяготить. Но возможен и какой-то стресс, который заставит вас избавиться от всего отжившего, вы сможете пересмотреть свои планы или кардинально изменить ход событий.

Скорпионы

Это полнолуние принесет четкую определенность во взаимоотношения с вашими партнерами. Это касается как деловых партнерств, так и личных отношений. Если союз был шатким, чувствовалась неопределённость, то может произойти разрыв. Если партнерство было крепким, то оно может еще больше упрочится – вы может, например, подписать контракт, а в личных отношениях может зайти речь о браке.

Стрельцы

Это полнолуние может принести вам смену деятельности, или смену коллектива. Также могут появится новые клиенты.

Если вы столкнулись с ухудшением состояния здоровья, то именно сейчас может произойти исцеление или же вы получите новый метод лечения.

Козероги

Если у вас есть дети, то резкие перемены могут коснутся именно их. А вы можете познакомится со своей новой любовью, укрепить или же разорвать имеющиеся отношения, а возможно, вернутся к бывшему партнеру.

Вы можете найти свое хобби или новое призвание.

Водолеи

Это полнолуние затронет ваш дом и все домашние дела. Вас может ждать неожиданный визит родственников. Возможны бытовые неисправности, поломки.

В этот период вам не стоит покупать или продавать недвижимость, решать вопросы с арендой, поскольку последствия этих сделок могут быть весьма непредсказуемые. Но предложения о проведении таких сделок могут появится – рассмотрите их, но к реализации переходите позже.

Рыбы

В это полнолуние к вам придут неожиданные новости или знакомство с людьми, которые изменят ваше будущее. Или вы сможете получить долгожданные документы, переехать, продать свой автомобиль, решиться получить совершенно новые знания.

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