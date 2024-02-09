Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

В ночь на 10 февраля по лунному календарю наступит китайский Новый год. Наступающий год завершится 28 января 2025-го года. Особенности года Зеленого Деревяного Дракона дают большую возможность для обогащения, развития бизнеса и экономики в целом. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для УНН рассказала, какое влияние окажет год Дракона на представителей других годов китайского календаря.

Детали

Каждый новый год в Китае начинается в разное время - второе новолуние после зимнего солнцестояния. Это древняя китайская традиция, основанная на системе под названием Бацзы, основанная на смене лет, которая помогает понять человека и его взаимоотношения с обществом.

В каждом году главенствует какое-то тотемное животное, которое олицетворяет характеристику года. Таких животных двенадцать.

В астрологии двенадцатилетним циклом является цикл Юпитера. Это период времени его движения по Зодиакальному кругу. Примерно за год он находиться в очередном знаке Зодиака и его пребывание там дает определенное влияние на большие крупные мировые события.

Символом 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, который идет пятым по счету в этом календаре. Он считается единственным вымышленным животным и является символом императорской власти.

В Китае часто говорят, что Дракон настолько быстро движется, что невозможно одновременно разглядеть его голову и хвост. А в астрологии символ Дракона имеет отношение к Лунным узлам Раху и Кету, которые определяют кармическое развитие человечества. Поэтому, с точки зрения китайских традиций, сила влияния этого года слишком велика и связана она с большими переменами и неожиданными событиями.

Дракон любит блистать, руководить, быть в центре внимания, а также заставляет трепетать и бояться.

Особенности года Зеленого Деревяного Дракона дает большую возможность для обогащения, развития бизнеса и экономики в целом.

Характеристики года:

Тип личности: вождь, руководитель

Сильные качества: сила, яркость, артистичность, оригинальность, ораторство

Слабости: нетерпимость, раздражительность, критичность

Лучшая совместимость: Обезьяна и Крыса

Камень-талисман: аметист, сапфир, зеленый хризолит

Цвета (оттенки): зеленый, оливковый, желтый, золотой, черный

Цветы: лотос, шалфей, мандрагора

Счастливое число: 1, 6, 7

Дракон поможет всем людям, имеющие качества лидера, ярко проявить себя. Не исключена большая борьба среди мировых лидеров. Драконы любят свободу, предпочитают свободный график без жестких расписаний и ограничений. Поэтому фриланс будет активно развиваться. Это прекрасный год для развития творческих, ораторских и лидерских качеств. В любви и браке год Дракона даст всем ощутить яркие эмоции и чувства во взаимоотношениях. Научит уважать личные границы каждого из нас. Трудно придется ревнивцам. Дракон очень подвижен и активен. Поэтому для поддержания здоровья и хорошего самочувствия в этот год необходимо много заниматься спортом. Полезны длительные прогулки, пробежки, плавание, танцы. Основные болезни Дракон получает от накопившихся невыплеснутых эмоций и излишнего стресса - отмечает Базиленко.

Драконы родились в следующие годы: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Какое влияние окажет год Дракона на представителей других годов китайского календаря:

Крыса в год Дракона

Достаточно безопасный и комфортный год, где можно добиться желаемого, хорошо обогатиться, успешно развивать свой бизнес, создавать комфорт вокруг себя. Прекрасно могут развиваться личные отношения.

Бык в год Дракона

Сохраняйте спокойствие и будьте терпеливы, постарайтесь со всеми договариваться и все получится. Ищите поддержку у более сильных людей. Отличный год для творческой деятельности.

Тигр в год Дракона

В этом году вас ждет стабильность. Вы будите полны сил и сможете воплощать в жизнь самые нереальные планы. Перед вами откроются большие возможности.

Кролик в год Дракона

В этом году вас необходимо проявлять смелость и выдержку для того, чтобы добиться желаемого. Год Дракона может принести вам много сложных ситуаций, что поможет вам стать сильнее. Необходимо быть более бдительными, не всегда стоит верить на слово.

Дракон в год Дракона

Год яркий, где вы сможете полностью раскрыть свой потенциал, развивать все своих таланты и способности, достигать больших высот и выигрывать в конкурентной борьбе. Вы можете обогатиться. Главное, опасайтесь излишних собственных амбиций.

Змея в год Дракона

Успешный год пара с высоким уровнем энергии. Большие возможности в развитии собственного бизнеса, в обучении и научной деятельности. Но, при этом важно слышать и уважать мнение других.

Лошадь в год Дракона

В этом году предстоит борьба за лидерство. Амбициозный и яркий Дракон против быстро бегущей Лошади. Поэтому такие ваши качества, как спокойствие, дипломатия, гармония и осмотрительность смогут усмирить пыл Дракона и привести вас к успеху.

Коза в год Дракона

Год для вас будет спокойным, если вы не ввяжитесь в конкурентную борьбу. Перед вами откроется множество возможностей. Вы сможете ощутить поддержку вашего окружения.

Обезьяна в год Дракона

Удачный год, который приведет к большим и благоприятным изменениям в жизни. Например, к внезапной смене места жительства или работы. Главное, не бояться перемен.

Петух в год Дракона

Этот год даст вам большие возможности. Вам стоит опираться на коллективную работу и гармоничные отношения с окружающими. Тогда вы будите окружены поддержкой и заботой.

Собака в год Дракона

Год принесет много напряжения и конфликтности. Поэтому избегайте разногласий и не вступайте в конкурентную борьбу. Год хорош для внутреннего развития и раскрытия своего потенциала.

Свинья в год Дракона

Этот год может быть весьма спокойный, с хорошими материальными и финансовыми возможностями. В личных отношениях вас ждет большая любовь, а в семейных гармония.