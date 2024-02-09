Зміни та можливості: астрологиня розповіла, що принесе рік Зеленого Дерев'яного Дракона і які його особливості

У ніч на 10 лютого за місячним календарем настане китайський Новий рік. Прийдешній рік завершиться 28 січня 2025-го року. Особливості року Зеленого Дерев'яного Дракона дають велику можливість для збагачення, розвитку бізнесу та економіки загалом. Професійна астрологиня Ксенія Базиленко спеціально для УНН розповіла, який вплив матиме рік Дракона на представників інших років китайського календаря.

Деталі

Кожен новий рік у Китаї починається в різний час - другий молодик після зимового сонцестояння. Це давня китайська традиція, заснована на системі під назвою Бацзи, заснована на зміні років, яка допомагає зрозуміти людину і її взаємовідносини із суспільством.

У кожному році панує якась тотемна тварина, яка уособлює характеристику року. Таких тварин дванадцять.

В астрології дванадцятирічним циклом є цикл Юпітера. Це період часу його руху по Зодіакальному колу. Приблизно за рік він перебуває в черговому знаку Зодіаку і його перебування там дає певний вплив на великі великі світові події.

Символом 2024 року стане Зелений Дерев'яний Дракон, який йде п'ятим за рахунком у цьому календарі. Він вважається єдиною вигаданою твариною і є символом імператорської влади.

У Китаї часто кажуть, що Дракон настільки швидко рухається, що неможливо одночасно розгледіти його голову і хвіст. А в астрології символ Дракона має відношення до Місячних вузлів Раху і Кету, які визначають кармічний розвиток людства. Тому, з погляду китайських традицій, сила впливу цього року надто велика і пов'язана вона з великими змінами та несподіваними подіями.

Дракон любить сяяти, керувати, бути в центрі уваги, а також змушує тремтіти і боятися.

Особливості року Зеленого Дерев'яного Дракона дають велику можливість для збагачення, розвитку бізнесу та економіки загалом.

Характеристики року:

Тип особистості: вождь, керівник

Сильні якості: сила, яскравість, артистичність, оригінальність, ораторство

Слабкості: нетерпимість, дратівливість, критичність

Найкраща сумісність: Мавпа і Щур

Камінь-талісман: аметист, сапфір, зелений хризоліт

Кольори (відтінки): зелений, оливковий, жовтий, золотий, чорний

Квіти: лотос, шавлія, мандрагора

Щасливе число: 1, 6, 7

Дракон допоможе всім людям, які мають якості лідера, яскраво проявити себе. Не виключена велика боротьба серед світових лідерів. Дракони люблять свободу, віддають перевагу вільному графіку без жорстких розкладів і обмежень. Тому фріланс буде активно розвиватися. Це прекрасний рік для розвитку творчих, ораторських і лідерських якостей. У коханні та шлюбі рік Дракона дасть усім відчути яскраві емоції та почуття у взаєминах. Навчить поважати особисті кордони кожного з нас. Важко доведеться ревнивцям. Дракон дуже рухливий і активний. Тому для підтримання здоров'я і гарного самопочуття в цей рік необхідно багато займатися спортом. Корисні тривалі прогулянки, пробіжки, плавання, танці. Основні хвороби Дракон отримує від накопичених невиплеснутих емоцій і зайвого стресу, що накопичилися - зазначає Базиленко.

Дракони народилися в такі роки: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Який вплив матиме рік Дракона на представників інших років китайського календаря:

Щур у рік Дракона

Досить безпечний і комфортний рік, де можна домогтися бажаного, добре збагатитися, успішно розвивати свій бізнес, створювати комфорт навколо себе. Прекрасно можуть розвиватися особисті стосунки.

Бик у рік Дракона

Зберігайте спокій і будьте терплячі, постарайтеся з усіма домовлятися і все вийде. Шукайте підтримку у сильніших людей. Відмінний рік для творчої діяльності.

Тигр у рік Дракона

Цього року на вас чекає стабільність. Ви будите сповнені сил і зможете втілювати в життя найбільш нереальні плани. Перед вами відкриються великі можливості.

Кролик у рік Дракона

Цього року вам необхідно проявляти сміливість і витримку для того, щоб домогтися бажаного. Рік Дракона може принести вам багато складних ситуацій, що допоможе вам стати сильнішими. Необхідно бути більш пильними, не завжди варто вірити на слово.

Дракон у рік Дракона

Рік яскравий, де ви зможете повністю розкрити свій потенціал, розвивати всі свої таланти і здібності, досягати великих висот і вигравати в конкурентній боротьбі. Ви можете збагатитися. Головне, остерігайтеся зайвих власних амбіцій.

Змія в рік Дракона

Успішний рік пари з високим рівнем енергії. Великі можливості в розвитку власного бізнесу, у навчанні та науковій діяльності. Але, при цьому важливо чути і поважати думку інших.

Кінь у рік Дракона

Цього року має відбутися боротьба за лідерство. Амбітний і яскравий Дракон проти Коня, який швидко біжить. Тому такі ваші якості, як спокій, дипломатія, гармонія та обачність зможуть приборкати запал Дракона і привести вас до успіху.

Коза в рік Дракона

Рік для вас буде спокійним, якщо ви не вплутаєтеся в конкурентну боротьбу. Перед вами відкриється безліч можливостей. Ви зможете відчути підтримку вашого оточення.

Мавпа в рік Дракона

Вдалий рік, який призведе до великих і сприятливих змін у житті. Наприклад, до раптової зміни місця проживання або роботи. Головне, не боятися змін.

Півень у рік Дракона

Цей рік дасть вам великі можливості. Вам варто спиратися на колективну роботу і гармонійні стосунки з оточуючими. Тоді ви будете оточені підтримкою і турботою.

Собака в рік Дракона

Рік принесе багато напруги та конфліктності. Тому уникайте розбіжностей і не вступайте в конкурентну боротьбу. Рік гарний для внутрішнього розвитку і розкриття свого потенціалу.

Свиня в рік Дракона

Цей рік може бути вельми спокійний, з хорошими матеріальними і фінансовими можливостями. В особистих стосунках на вас чекає велике кохання, а в сімейних гармонія.