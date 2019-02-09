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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 69232 просмотра

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8 марта, 10:25 • 92927 просмотра

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Правозащитники сообщили о более 1 тысячи задержанных в Венесуэле

Правозащитники сообщили о более 1 тысячи задержанных в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 8714 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Около одной тысячи участников митингов и протестов задержаны в Венесуэле с начала политического кризиса в конце января по подозрению в различные правонарушения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий руководителя правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро, передает УНН.

"С 21 января до сегодняшнего дня было арестовано около 1060 человек, - сказал он. - В том числе были задержаны 137 несовершеннолетних, сейчас еще 10 из них все еще находятся под стражей", - сообщил Ромеро.

Ранее сообщалось о 939 задержанных во время протестов.

Организация занимается юридической помощью задержанным, сбором для них пищи и лекарств. Foro Penal провела в субботу акцию по сбору пищи и лекарств, на которую, по оценкам корреспондента агентства, собралось около 50 человек.

Как сообщал УНН, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в России еще есть время, чтобы поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

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