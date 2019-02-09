Правозащитники сообщили о более 1 тысячи задержанных в Венесуэле

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Около одной тысячи участников митингов и протестов задержаны в Венесуэле с начала политического кризиса в конце января по подозрению в различные правонарушения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий руководителя правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро, передает УНН.