Правозахисники повідомили про понад 1 тисячі затриманих у Венесуелі

"З 21 січня до сьогоднішнього дня було заарештовано близько 1060 чоловік, - сказав він. - У тому числі було затримано 137 неповнолітніх, зараз ще 10 з них все ще знаходяться під вартою", - повідомив Ромеро.

Раніше повідомлялось про 939 затриманих під час протестів.

Організація займається юридичною допомогою затриманим, збором для них їжі і ліків. Foro Penal провела в суботу акцію зі збору їжі та ліків, на яку, за оцінками кореспондента агентства, зібралося близько 50 чоловік.

Як повідомляв УНН, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що у Росії ще є час, щоб підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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