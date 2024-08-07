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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители обнаружили тайник, где хранился безакцизный табак на 15,5 млн грн

Правоохранители обнаружили тайник, где хранился безакцизный табак на 15,5 млн грн

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 13:37  •  1094 просмотра

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Правоохранители провели 30 обысков и обнаружили тайник с контрафактным табаком. Изъято почти 19 тыс. упаковок табака для кальяна и более 2 тыс. одноразовых электронных сигарет без акцизных марок.

В результате 30-и обысков обнаружен контрафактный товар: десятки тысяч упаковок табака и одноразовые электронные сигареты.

Пишет УНН с ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Детали

После 30 обысков совместная группа в составе военнослужащих ОКПП "Киев", представителей ГУ БЭБ, при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" обнаружила почти 19 тыс. упаковок табака для кальяна различной фасовки и более 2 тыс. штук одноразовых электронных сигарет без марок акцизного сбора.

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Товар на около 15,5 млн грн, а также документация, средства и техника, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела, изъяты в установленном порядке.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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