Правоохранители обнаружили тайник, где хранился безакцизный табак на 15,5 млн грн
Киев • УНН
Правоохранители провели 30 обысков и обнаружили тайник с контрафактным табаком. Изъято почти 19 тыс. упаковок табака для кальяна и более 2 тыс. одноразовых электронных сигарет без акцизных марок.
В результате 30-и обысков обнаружен контрафактный товар: десятки тысяч упаковок табака и одноразовые электронные сигареты.
Пишет УНН с ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.
Детали
После 30 обысков совместная группа в составе военнослужащих ОКПП "Киев", представителей ГУ БЭБ, при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" обнаружила почти 19 тыс. упаковок табака для кальяна различной фасовки и более 2 тыс. штук одноразовых электронных сигарет без марок акцизного сбора.
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