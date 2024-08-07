Правоохранители обнаружили тайник, где хранился безакцизный табак на 15,5 млн грн

В результате 30-и обысков обнаружен контрафактный товар: десятки тысяч упаковок табака и одноразовые электронные сигареты.

Пишет УНН с ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Детали

После 30 обысков совместная группа в составе военнослужащих ОКПП "Киев", представителей ГУ БЭБ, при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" обнаружила почти 19 тыс. упаковок табака для кальяна различной фасовки и более 2 тыс. штук одноразовых электронных сигарет без марок акцизного сбора.

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