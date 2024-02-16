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Правоохранители до сих пор не объявили подозрение чиновникам, которые "продали" одесский онкоцентр - среди должностных лиц советник министра Ляшко

Правоохранители до сих пор не объявили подозрение чиновникам, которые "продали" одесский онкоцентр - среди должностных лиц советник министра Ляшко

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 12:12  •  3664 просмотра

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Правоохранители до сих пор не объявили подозрение чиновникам, которые "продали" одесский онкоцентр

В 2022 году, в разгар войны с рф, чиновники Одесского облсовета совместно с в то время главой профильного департамента Одесской обладминистрации Натальей Одарий-Захарьевой решили отдать коммерсантам корпуса химиотерапии областного онкодиспансера в аренду на 49 лет. Возмущение общественности заставило чиновников вернуть обратно медучреждение в коммунальную собственность, а правоохранителей - открыть уголовное производство. Впрочем, до сих пор ни одно подозрение почти за полгода никому не вручено. Об этом говорится в ответе Суворовской окружной прокуратуры города Одесса для УНН.

Детали

"В производстве правоохранительных органов Пересыпского района г. Одессы находится уголовное производство, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований Одесской областной прокуратурой 24.10. 2023 по фактам злоупотребления должностными лицами КНП "Одесский региональный клинический противоопухолевый центр" вместе со служебными лицами структурных подразделений Одесского областного совета служебным положением в пользу третьих лиц при передаче в аренду недвижимого имущества КНП по заниженной стоимости, что повлекло тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В настоящее время в указанном производстве продолжается досудебное расследование. Сейчас любым лицам в рамках данного уголовного производства о подозрении не сообщено", - говорится в ответе прокуратуры.

Тем временем, потенциальный фигурант уголовного производства Наталья Одарий- Захарьева путешествует по миру, уже в новом статусе - советника министра здравоохранения Виктора Ляшко. В частности, недавно она посетила Германию в составе делегации во главе с министром.

Добавим, что Минздрав не комментирует трудоустройство скандальной экс-чиновницы в министерстве.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Правоохоронці досі не оголосили підозру чиновникам, які "продали" одеський онкоцентр - серед посадовців радниця міністра Ляшка
Law enforcers have not yet served notice of suspicion to officials who "sold" Odesa cancer center - Minister Lyashko's advisor is among them
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