Правоохоронці досі не оголосили підозру чиновникам, які "продали" одеський онкоцентр - серед посадовців радниця міністра Ляшка
Київ • УНН
Правоохоронці досі не оголосили підозру чиновникам, які "продали" одеський онкоцентр
У 2022 році, у розпал війни з рф, чиновники Одеської облради спільно з на той час очільницею профільного департаменту Одеської обладміністрації Наталією Одарій-Захар'євою вирішили віддати комерсантам корпуси хіміотерапії обласного онкодиспансеру в оренду на 49 років. Обурення громадськості змусило чиновників повернути назад медзаклад у комунальну власність, а правоохоронців - відкрити кримінальне провадження. Утім, досі жодної підозри майже за півроку нікому не вручено. Про це йдеться у відповіді Суворівської окружної прокуратури міста Одеса для УНН.
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"У провадженні правоохоронних органів Пересипського району м. Одеси перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Одеською обласною прокуратурою 24.10.2023 за фактами зловживання службовими особами КНП "Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр" разом зі службовими особами структурних підрозділів Одеської обласної ради службовим становищем на користь третіх осіб під час передачі в оренду нерухомого майна КНП за заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На даний час у вказаному провадженні триває досудове розслідування. Наразі будь-яким особам в рамках даного кримінального провадження про підозру не повідомлено", - зазначено у відповіді прокуратури.
Тим часом, потенційний фігурант кримінального провадження Наталія Одарій- Захарʼєва подорожує світом, вже у новому статусі - радниці міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка. Так, нещодавно вона відвідала Німеччину у складі делегації на чолі з міністром.
Додамо, що МОЗ не коментує працевлаштування скандальної експосадовниці в міністерстві.