Правоохранители разоблачили наркогруппировку, за которой "охотились" два года

Детали

По данным следствия, житель столицы в 2021 году организовал наркобизнес. К своей деятельности он привлек еще двух киевлян. Один из них контролировал работу нарколаборатории и отвечал за сбыт уже готового товара. Другой – «химик-лаборант», который имел специальные знания синтеза химических веществ и навыки по изготовлению амфетамина и «Альфа-PVP», обеспечивал изготовление психотропных веществ.

Они изготавливали и сбывали наркотики, используя средства конспирации – постоянно меняли номера телефонов, места расположения нарколабораторий и использовали закрытые каналы связи.

Летом 2021 года правоохранители установили местоположение нарколаборатории в частном доме одного из сел Киевской области. Узнав, что их разоблачили, участники группировки подожгли лабораторию и временно прекратили преступную деятельность. Проведенная экспертиза изъятого оборудования подтвердила, что там изготавливали запрещенные наркотические вещества.

Правоохранители продолжали документировать совершение преступлений и летом 2022 года задержали «химика-лаборанта» с партией психотропов стоимостью более 50 млн грн. Мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей. После изменения судом меры пресечения и внесения залога в конце прошлого года он вышел на свободу и вместе со своими сообщниками продолжил заниматься противоправной деятельностью.

После задержания в апреле 2023 года всех членов наркогруппировки правоохранители изъяли 3,5 кг «Альфа-PVP», почти 400 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. Также изъято два автомобиля представительского класса, которые они использовали в преступной деятельности. По ценам «черного рынка» приблизительная стоимость изъятого оценивается на сумму более чем 7 млн грн.

Задержанным сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, совершенных организованной группой или в особо крупных размерах, а также в организации или содержании мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве в ходе спецоперации задержаны 14 участников наркогруппировки