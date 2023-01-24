У Києві у ході спецоперації затримано 14 учасників наркоугруповання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва у ході багатоетапної спецоперації припинено діяльність озброєного злочинного наркоугруповання, повідомляє УНН з посиланням на допис у Telegram Офісу Генерального прокурора.
Детали
За даними слідства, уродженець Херсонської області створив злочинну організацію. Учасники угруповання налагодили канали постачання та збуту кокаїну на території Києва. Клієнтів злочинці знаходили через знайомих, у нічних клубах та через соціальні мережі. У ході документування їхньої діяльності правоохоронці провели 12 оперативних закупок.
У результаті слідчих дій 14 учасників затримано у порядку ст. 208 КПК України. "Серед них організатор та його «заступник», адміністратор замовлень, керівники груп кур’єрів, збувачі та водії. Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи", — повідомляє Офіс Головного прокурора.
Також відомо і про те, що "Під час обшуків, проведених за місцями їх проживання та в автомобілях, правоохоронці вилучили близько 0,5 кг кокаїну, знаряддя та засоби для фасування і зважування наркотиків, мобільні телефони, банківські картки, флеш накопичувачі, чорнові записи, ноутбуки, грошові кошти - 54 тис. доларів США, 3 тис. євро, 160 тис. грн, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси, дозволи на травматичну зброю, кастет та ножі".
Офіс Генерального прокурора повідомив, що вартість вилучених наркотиків становить близько 4 млн грн. "Крім того, вилучено 10 автомобілів, якими користувалися учасники групи, а також дозвіл на рух транспортного засобу під час дії комендантської години", — йдеться у повідомленні.
Вже вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені предмети та транспортні засоби, призначено експертні дослідження.