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​​У Києві у ході спецоперації затримано 14 учасників наркоугруповання

Київ • УНН

 • 1129693 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва у ході багатоетапної спецоперації припинено діяльність озброєного злочинного наркоугруповання, повідомляє УНН з посиланням на допис у Telegram Офісу Генерального прокурора.

​​У Києві у ході спецоперації затримано 14 учасників наркоугруповання

Детали

За даними слідства, уродженець Херсонської області створив злочинну організацію. Учасники угруповання налагодили канали постачання та збуту кокаїну на території Києва. Клієнтів злочинці знаходили через знайомих, у нічних клубах та через соціальні мережі. У ході документування їхньої діяльності правоохоронці провели 12 оперативних закупок.

У результаті слідчих дій 14 учасників затримано у порядку ст. 208 КПК України. "Серед них організатор та його «заступник», адміністратор замовлень, керівники груп кур’єрів, збувачі та водії. Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи", — повідомляє Офіс Головного прокурора.

Також відомо і про те, що "Під час обшуків, проведених за місцями їх проживання та в автомобілях, правоохоронці вилучили близько 0,5 кг кокаїну, знаряддя та засоби для фасування і зважування наркотиків, мобільні телефони, банківські картки, флеш накопичувачі, чорнові записи, ноутбуки, грошові кошти - 54 тис. доларів США, 3 тис. євро, 160 тис. грн, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси, дозволи на травматичну зброю, кастет та ножі".

Офіс Генерального прокурора повідомив, що вартість вилучених наркотиків становить близько 4 млн грн. "Крім того, вилучено 10 автомобілів, якими користувалися учасники групи, а також дозвіл на рух транспортного засобу під час дії комендантської години", — йдеться у повідомленні.

Вже вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені предмети та транспортні засоби, призначено експертні дослідження.

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