В Киеве в ходе спецоперации задержаны 14 участников наркогруппировки

Детали

По данным следствия, уроженец Херсонской области создал преступную организацию. Участники группировки наладили каналы поставки и сбыта кокаина на территории Киева. Клиентов преступники находили через знакомых, в ночных клубах и через социальные сети. В ходе документирования их деятельности правоохранители провели 12 оперативных закупок.

В результате следственных действий 14 участников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. "Среди них организатор и его "заместитель", администратор заказов, руководители групп курьеров, сбытчики и водители. Сейчас им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения", — сообщает Офис главного прокурора.

Также известно и о том, что "Во время обысков, проведенных по местам их проживания и в автомобилях, правоохранители изъяли около 0,5 кг кокаина, орудия и средства для фасовки и взвешивания наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, флеш накопители, черновые записи, ноутбуки, денежные средства - 54 тыс. долларов США, 3 тыс. евро, 160 тыс. грн, предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы, разрешения на травматическое оружие, кастет и ножи".

Офис Генерального прокурора сообщил, что стоимость изъятых наркотиков составляет около 4 млн грн. "Кроме того, изъято 10 автомобилей, которыми пользовались участники группы, а также разрешение на движение транспортного средства во время действия комендантского часа", — говорится в сообщении.

Уже решается вопрос о наложении ареста на изъятые предметы и транспортные средства, назначены экспертные исследования.