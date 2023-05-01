Правоохоронці викрили наркоугруповання, за яким "полювали" два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В ході спецоперації викрито та затримано учасників злочинного угруповання, які займалися незаконним виробництвом та збутом наркотиків. Орієнтовна вартість вилученого – понад 7 млн грн, повідомили у Генеральній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, мешканець столиці у 2021 році організував наркобізнес. До своєї діяльності він залучив ще двох киян. Один з них контролював роботу нарколабораторії та відповідав за збут вже готового товару. Інший – «хімік-лаборант», який мав спеціальні знання синтезу хімічних речовин та навички з виготовлення амфетаміну та «Альфа-PVP», забезпечував виготовлення психотропів.
Вони виготовляли та збували наркотики, використовуючи засоби конспірації – постійно змінювали номера телефонів, місця розташування нарколабораторій та використовували закриті канали зв’язку.
Влітку 2021 року правоохоронці встановили місце розташування нарколабораторії у приватному будинку одного із сіл Київської області. Дізнавшись, що їх викрили, учасники угруповання підпалили лабораторію та тимчасово припинили злочинну діяльність. Проведена експертиза вилученого обладнання підтвердила, що там виготовляли заборонені наркотичні речовини.
Правоохоронці продовжували документувати вчинення злочинів і влітку 2022 року затримали «хіміка-лаборанта» з партією психотропів вартістю понад 50 млн грн. Чоловікові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Після зміни судом запобіжного заходу та внесення застави наприкінці минулого року він вийшов на свободу і разом зі своїми спільниками продовжив займатися протиправною діяльністю.
Після затримання у квітні 2023 року усіх членів наркоугруповання правоохоронці вилучили 3,5 кг «Альфа-PVP», майже 400 літрів прекурсорів та лабораторне обладнання. Також вилучено два автомобілі представницького класу, які вони використовували у злочинній діяльності. За цінами «чорного ринку» приблизна вартість вилученого оцінюється в суму понад 7 млн грн.
Затриманим повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, вчинених організованою групою або в особливо великих розмірах, а також в організації або утриманні місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України).
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