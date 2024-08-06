Кабинет министров запустит экспериментальный проект для жителей Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областей, благодаря которому они будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

"Обеспечиваем людей сжиженным газом. Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах как гуманитарную помощь. Местные власти будут собирать заявки от граждан и передавать их газораспределительным сетям. Особое внимание к ветеранам, многодетным семьям, одиноким людям, к людям с инвалидностью и малообеспеченным", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что экспериментальный проект также будет действовать на территории Херсонской области.

Напомним

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