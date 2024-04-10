Правительство восстановит интернет и связь в прифронтовых громадах за средства Франции

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с французской федерацией InfraNum, которым предусмотрено выделение гранта на €756 тысяч для восстановления интернета и связи в прифронтовых общинах Украины, передает УНН.

Меморандум с французской федерацией InfraNum, которая объединяет более 200 телеком-компаний, предусматривает €756 тысяч гранта. За эти средства запустим пилотный проект и восстановим интернет и связь в прифронтовых громадах, а перед этим - проведем качественное исследование и проанализируем убытки - информирует Telegram главы Минцифры Михаила Федорова.

В Минфцифры отмечают, что российское вторжение наносит ущерб телеком-сети, которые растут с каждым днем.

Несмотря на это работаем с партнерами над восстановлением интернет-инфраструктуры на прифронтовых территориях, чтобы украинцы могли элементарно общаться с родными, работать и учиться онлайн - говорится в заметке.

В ведомстве пообещали более активно привлекать новые гранты и инвестиции от французского телекома для восстановления украинской телеком-сети.

Михаил Федоров обсудил вышеупомянутые вопросы со Специальным уполномоченным Президента Французской Республики по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.

Благодарен партнерам за понимание важности поддерживать сферу электронных коммуникаций Украины в такое сложное для нас время - написал министр.

Напомним,

Министр цифровой трансформации Украины очертил достижения Армии дронов за год, среди которых - устранение лишней бюрократии, внедрение прозрачных закупок и создание первых в мире рот ударных БПЛА.