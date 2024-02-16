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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство внесло изменения в постановление о нормах питания военнослужащих

Правительство внесло изменения в постановление о нормах питания военнослужащих

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 15:08  •  5609 просмотра

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Кабмин внес изменения в нормы питания военнослужащих, чтобы привести их в соответствие с новым законом, который позволяет органам гражданской защиты и подразделениям, которые реагируют на чрезвычайные ситуации за пределами своих баз, также получать питание.

Кабинет Министров внес изменения в нормы питания военнослужащих ВСУ и других военных формирований. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН

Детали 

По его словам, внесены изменения в нормы питания военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований, утвержденных постановлением КМУ от 29.03.2002 N 426, с целью приведения их в соответствие с ЗУ от 10.08. 2023 N 3322-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно материально-технического обеспечения мероприятий в сфере гражданской защиты", и предоставления права обеспечить питанием работников органов и подразделений гражданской защиты, которые командируются за пределы гарнизона для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального и государственного уровня. 

Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание5 февраля 2024, 15:24 • 100815 просмотров

Дополнение 

Министерство обороны Украины в 2024 году усилит проверки соответствия  пищевых продуктов государственным стандартам и другим нормативным документам. Для этой цели будет увеличено количество рабочих групп, которые проводят контроль.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Правительство внесло изменения в постановление о нормах питания военнослужащих

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