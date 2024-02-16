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Уряд вніс зміни до постанови щодо норм харчування військовослужбовців

Уряд вніс зміни до постанови щодо норм харчування військовослужбовців

Київ • УНН

 • 24827 перегляди

Кабмін вніс зміни до норм харчування військовослужбовців, щоб привести їх у відповідність до нового закону, який дозволяє органам цивільного захисту та підрозділам, які реагують на надзвичайні ситуації за межами своїх баз, також отримувати харчування.

Кабінет Міністрів вніс зміни до норм харчування військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН

Деталі 

За його словами, внесено зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою КМУ від 29.03.2002 N 426, з метою приведення їх у відповідність до ЗУ від 10.08.2023 N 3322-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо матеріально-технічного забезпечення заходів у сфері цивільного захисту", та надання права забезпечити харчуванням працівників органів та підрозділів цивільного захисту, які відряджаються за межі гарнізону для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та державного рівня. 

Перші закупівлі за новою моделлю:"‎Держоператор тилу"‎ оголосив тендери на харчування05.02.24, 17:24 • 101177 переглядiв

Доповнення 

Міністерство оборони України у 2024 році посилить перевірки відповідності  харчових продуктів державним стандартам та іншим нормативним документам. Для цієї мети буде збільшена кількість робочих груп, які проводять контроль.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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