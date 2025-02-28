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Правительство выделило ГУР более миллиарда гривен на помощь семьям павших разведчиков

Киев • УНН

 • 22976 просмотра

Кабмин выделил 1,1 млрд грн для выплат семьям погибших военнослужащих ГУР. Единовременная помощь семьям погибших во время боевых действий составляет не менее 15 млн грн.

Правительство выделило ГУР более миллиарда гривен на помощь семьям павших разведчиков

Кабинет министров выделил 1,1 млрд грн для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих Главного управления разведки МОУ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

"Выделено на безвозвратной основе Главному управлению разведки Министерства обороны Украины из резервного фонда государственного бюджета 1 млрд 115 млн 270,0 тыс. гривен для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сообщил Мельничук.

Дополнение

Согласно постановлению Кабинета министров №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период военного положения при исполнении им обязанностей военной службы не может составлять менее 15 млн гривен.

Если же гибель военнослужащего наступила не из-за боевых действий, то родные получат 750 прожиточных минимумов - 2 млн 710 тыс. гривен.

Выплата за погибшего военного не выдается одной суммой, а сначала родным выплачивают 3 миллиона одним платежом, а остальные деньги выдают равными частями в течение 40 месяцев.

Напомним

В январе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить с 1,9 млн грн до 15 млн грн выплаты для семей гражданских, погибших защищая государство в период с февраля-марта 2022 года.

Павел Башинский

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