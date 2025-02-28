Уряд виділив ГУР понад мільярд гривень на допомогу родинам полеглих розвідників
Київ • УНН
Кабмін виділив 1,1 млрд грн для виплат сім'ям загиблих військовослужбовців ГУР. Одноразова допомога родинам загиблих під час бойових дій становить не менше 15 млн грн.
Кабінет міністрів виділив 1,1 млрд грн для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців Головного управління розвідки МОУ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
"Виділено на безповоротній основі Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України з резервного фонду державного бюджету 1 млрд 115 млн 270,0 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - повідомив Мельничук.
Доповнення
Відповідно до постанови Кабінету міністрів №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період воєнного стану під час виконання ним обов’язків військової служби не може становити менше 15 млн гривень.
Якщо ж загибель військовослужбовця настала не через бойові дії, то рідні отримають 750 прожиткових мінімумів - 2 млн 710 тис. гривень.
Виплата за загиблого військового не видається однією сумою, а спочатку рідним виплачують 3 мільйони одним платежем, а решту грошей видають рівними частинами протягом 40 місяців.
Нагадаємо
У січні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонується збільшити з 1,9 млн грн до 15 млн грн виплати для родин цивільних, які загинули захищаючи державу в період з лютого-березень 2022 року.