Правительство утверждает Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины одобрил документ, который инициирует пилотные аукционы для определения квот поддержки производителей возобновляемых источников энергии. Также был принят Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2030 года вместе с детальным планом его реализации.

Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Правительства.

Детали

Премьер-министр сообщил, что в настоящее время продолжаются интенсивные мероприятия по подготовке к зиме, которые включают восстановление всех возможных объектов. Кроме того, он отметил, что ведется активная работа над государственными программами, направленными на развитие распределенной генерации и увеличение доли возобновляемых источников энергии. Эти меры являются важной частью Энергетической стратегии страны и ее стремления к членству в Европейском Союзе.

Сегодня Правительство принимает документ, которым внедряет практику пилотных аукционов по распределению квот поддержки производителей ВИЭ. Речь идет об энергии солнца, ветра, биогаза, а также микро- и малые гидроэлектростанции - говорит Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что сейчас происходит тестирование системы "зеленых" аукционов, которая планируется к полноценному запуску в 2025 году. Он подчеркнул, что потенциальные инвесторы получат гарантированную поддержку, что будет способствовать быстрой реализации проектов в области возобновляемой энергетики и поможет сократить общий дефицит мощностей в энергосистеме.

Также сегодня утверждаем Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года и план мероприятий по его выполнению. Документ четко коррелируется с европейскими нормами и стандартами. Он направлен на то, чтобы к 2030 году довести долю "зеленой" энергетики в валовом конечном потреблении до 27%. План предусматривает 38 мероприятий, прописывает индикаторы выполнения и определяет ответственных - добавил он.

Напомним,

Кабинет министров принял постановление, по которому графики отключения света не будут применяться для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства.