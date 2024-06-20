Правительство расширило право на получение единовременной помощи в случае гибели военного: кто может получить поддержку
Киев • УНН
Правительство расширило круг лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в случае гибели военнослужащего, позволив военнослужащим перечислять получателей и их процент.
Кабмин расширил круг лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего. Отныне военный может указать, кто получит помощь и определить для каждого человека из перечня долю в процентах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Детали
Расширен круг лиц, которые будут иметь право на получение единовременной денежной помощи:
- женщина (мужчина), проживавшие с военнослужащим без регистрации брака;
- внуки погибшего военнослужащего, при условии, что их родители умерли;
- дети, рожденные после гибели военнослужащего.
Правительство официально закрепило право военнослужащего самостоятельно указать в личном распоряжении круг лиц, которые получат право на получение единовременной денежной помощи согласно определенных им долей этой помощи в процентах.
Также установил порядок распределения долей помощи в случае отказа одного из лиц от помощи. Кроме того, постановление Кабмина запретило отказ от получения единовременной денежной помощи от имени малолетних, несовершеннолетних детей погибшего (умершего) лица, а также недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.
Кроме того дополнен перечень случаев, при которых выплата единовременной денежной помощи не осуществляется.
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