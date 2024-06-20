Правительство расширило право на получение единовременной помощи в случае гибели военного: кто может получить поддержку

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и 27 дронов

Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и 27 дронов

  •  107863 просмотра
В Днепропетровской области силы ПВО сбили 5 шахедов и 4 ракеты

В Днепропетровской области силы ПВО сбили 5 шахедов и 4 ракеты

  •  42739 просмотра
В Киевской области частично вернули свет после атаки рф, планируют завершить до конца дня - ДТЭК

В Киевской области частично вернули свет после атаки рф, планируют завершить до конца дня - ДТЭК

  •  55114 просмотра
Аргентина исключила возможность отправки оружия в Украину

Аргентина исключила возможность отправки оружия в Украину

  •  61505 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  103723 просмотра
публикации
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  11234 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  103723 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  159832 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

19 июня 2024, 08:17  •  156043 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

19 июня 2024, 07:50  •  153736 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

  •  76093 просмотра
Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

  •  74644 просмотра
Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

19 июня 2024, 10:08  •  101841 просмотра
McDonald's прекращает испытания системы заказов с ИИ после ошибок вроде бекона в мороженом

McDonald's прекращает испытания системы заказов с ИИ после ошибок вроде бекона в мороженом

19 июня 2024, 09:57  •  97799 просмотра
День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

19 июня 2024, 03:03  •  103644 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Правительство расширило право на получение единовременной помощи в случае гибели военного: кто может получить поддержку

Правительство расширило право на получение единовременной помощи в случае гибели военного: кто может получить поддержку

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 13:11  •  12241 просмотра

Read in English

Правительство расширило круг лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в случае гибели военнослужащего, позволив военнослужащим перечислять получателей и их процент.

Кабмин расширил круг лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего. Отныне военный может указать, кто получит помощь и определить для каждого человека из перечня долю в процентах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. 

Детали 

Расширен круг лиц, которые будут иметь право на получение единовременной денежной помощи:

  • женщина (мужчина), проживавшие с военнослужащим без регистрации брака;
  • внуки погибшего военнослужащего, при условии, что их родители умерли;
  • дети, рожденные после гибели военнослужащего.

Правительство официально закрепило право военнослужащего самостоятельно указать в личном распоряжении круг лиц, которые получат право на получение единовременной денежной помощи согласно определенных им долей этой помощи в процентах.

Также установил порядок распределения долей помощи в случае отказа одного из лиц от помощи. Кроме того, постановление Кабмина запретило отказ от получения единовременной денежной помощи от имени малолетних, несовершеннолетних детей погибшего (умершего) лица, а также недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.

Кроме того дополнен перечень случаев, при которых выплата единовременной денежной помощи не осуществляется.

Правительство внесло изменения в порядок оформления и выдачи военно-учетного документа: что изменится20 июня 2024, 06:49 • 10473 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
  •  37196 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
  •  40594 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
  •  69321 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
  •  55477 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
  •  52698 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
  •  45705 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
  •  29905 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Эксклюзив
Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность
  •  107310 просмотра

Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность

Эксклюзив
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
19 июня 2024, 11:36  •  159819 просмотра

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Эксклюзив
Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них
19 июня 2024, 10:15  •  109146 просмотра

Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них

Популярные

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  103723 просмотра
Аргентина исключила возможность отправки оружия в Украину

Аргентина исключила возможность отправки оружия в Украину

  •  61505 просмотра
В Киевской области частично вернули свет после атаки рф, планируют завершить до конца дня - ДТЭК

В Киевской области частично вернули свет после атаки рф, планируют завершить до конца дня - ДТЭК

  •  55114 просмотра
В Днепропетровской области силы ПВО сбили 5 шахедов и 4 ракеты

В Днепропетровской области силы ПВО сбили 5 шахедов и 4 ракеты

  •  42739 просмотра
Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и 27 дронов

Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и 27 дронов

  •  107863 просмотра

Публикации

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  11234 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  103723 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  159832 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

19 июня 2024, 08:17  •  156043 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

19 июня 2024, 07:50  •  153736 просмотра

Война

85 боев на фронте, враг продолжает активность на Покровском направлении-Генштаб

85 боев на фронте, враг продолжает активность на Покровском направлении-Генштаб

  •  0 просмотра
На оккупированной Донетчине состояние местных водоемов достигает критического уровня: одна из причин - стихийное закрытие шахт

На оккупированной Донетчине состояние местных водоемов достигает критического уровня: одна из причин - стихийное закрытие шахт

  •  1304 просмотра
Агент "АТЕШ" разведал базу российских войск в оккупированном Луганске

Агент "АТЕШ" разведал базу российских войск в оккупированном Луганске

  •  2876 просмотра
Помогали рф в начале полномасштабного вторжения: задержаны двое коллаборанток

Помогали рф в начале полномасштабного вторжения: задержаны двое коллаборанток

  •  4233 просмотра
На оккупированных территориях Украины россия навязывает свою учебную программу и запрещает все украинское - Human Rights Watch

На оккупированных территориях Украины россия навязывает свою учебную программу и запрещает все украинское - Human Rights Watch

  •  9559 просмотра

политика

Чего добивается путин своим азиатским турне: проанализировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО

Чего добивается путин своим азиатским турне: проанализировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО

  •  7362 просмотра
Парламентская ВСК проверит фортификации на границе с беларусью: нардеп рассказал подробности

Парламентская ВСК проверит фортификации на границе с беларусью: нардеп рассказал подробности

  •  12668 просмотра
Шмыгаль переговорил с МВФ о структурных маяках и реформах: ожидает следующий транш в 2,2 млрд долл. в конце июня

Шмыгаль переговорил с МВФ о структурных маяках и реформах: ожидает следующий транш в 2,2 млрд долл. в конце июня

  •  8925 просмотра
Правительство расширило право на получение единовременной помощи в случае гибели военного: кто может получить поддержку

Правительство расширило право на получение единовременной помощи в случае гибели военного: кто может получить поддержку

  •  12911 просмотра
Ищет новые альянсы и военную помощь: Подоляк объяснил турне путина в Азию

Ищет новые альянсы и военную помощь: Подоляк объяснил турне путина в Азию

  •  16650 просмотра

Война

85 боев на фронте, враг продолжает активность на Покровском направлении-Генштаб

85 боев на фронте, враг продолжает активность на Покровском направлении-Генштаб

  •  0 просмотра
На оккупированной Донетчине состояние местных водоемов достигает критического уровня: одна из причин - стихийное закрытие шахт

На оккупированной Донетчине состояние местных водоемов достигает критического уровня: одна из причин - стихийное закрытие шахт

  •  1304 просмотра
Агент "АТЕШ" разведал базу российских войск в оккупированном Луганске

Агент "АТЕШ" разведал базу российских войск в оккупированном Луганске

  •  2876 просмотра
Помогали рф в начале полномасштабного вторжения: задержаны двое коллаборанток

Помогали рф в начале полномасштабного вторжения: задержаны двое коллаборанток

  •  4233 просмотра
На оккупированных территориях Украины россия навязывает свою учебную программу и запрещает все украинское - Human Rights Watch

На оккупированных территориях Украины россия навязывает свою учебную программу и запрещает все украинское - Human Rights Watch

  •  9559 просмотра

политика

Чего добивается путин своим азиатским турне: проанализировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО

Чего добивается путин своим азиатским турне: проанализировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО

  •  7362 просмотра
Парламентская ВСК проверит фортификации на границе с беларусью: нардеп рассказал подробности

Парламентская ВСК проверит фортификации на границе с беларусью: нардеп рассказал подробности

  •  12668 просмотра
Шмыгаль переговорил с МВФ о структурных маяках и реформах: ожидает следующий транш в 2,2 млрд долл. в конце июня

Шмыгаль переговорил с МВФ о структурных маяках и реформах: ожидает следующий транш в 2,2 млрд долл. в конце июня

  •  8925 просмотра
Правительство расширило право на получение единовременной помощи в случае гибели военного: кто может получить поддержку

Правительство расширило право на получение единовременной помощи в случае гибели военного: кто может получить поддержку

  •  12911 просмотра
Ищет новые альянсы и военную помощь: Подоляк объяснил турне путина в Азию

Ищет новые альянсы и военную помощь: Подоляк объяснил турне путина в Азию

  •  16650 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

  •  8537 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  100308 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  102778 просмотра

Экономика

Новые санкции ЕС против рф в отношении СПГ не сокращают объемы газа, поставляемого в блок - СМИ

Новые санкции ЕС против рф в отношении СПГ не сокращают объемы газа, поставляемого в блок - СМИ

  •  2292 просмотра
Шмыгаль переговорил с МВФ о структурных маяках и реформах: ожидает следующий транш в 2,2 млрд долл. в конце июня

Шмыгаль переговорил с МВФ о структурных маяках и реформах: ожидает следующий транш в 2,2 млрд долл. в конце июня

  •  8925 просмотра
Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

  •  20792 просмотра
Экономика Украины выросла на 4,3% с начала года

Экономика Украины выросла на 4,3% с начала года

  •  9868 просмотра
Глава Еврокомиссии рассказала, что входит в новый пакет санкций ЕС против рф

Глава Еврокомиссии рассказала, что входит в новый пакет санкций ЕС против рф

  •  18803 просмотра

Киев

Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

  •  1067 просмотра
Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

  •  11484 просмотра
Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

  •  13497 просмотра
Украину сегодня накроют грозы, местами град и шквалы

Украину сегодня накроют грозы, местами град и шквалы

  •  27801 просмотра
Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

  •  122762 просмотра