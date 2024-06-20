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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство внесло изменения в порядок оформления и выдачи военно-учетного документа: что изменится

Правительство внесло изменения в порядок оформления и выдачи военно-учетного документа: что изменится

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 06:49  •  3964 просмотра

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Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

Правительство внесло изменения в порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 18 июня 2024 г. № 721, передает УНН

Детали 

Согласно постановлению правительства, военно - учетный документ оформляется в электронной форме- средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или государственного веб - портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и/или Единого государственного вебпортала электронных услуг (далее-Портал Дия), в частности с использованием мобильного приложения портала Дия  (в случае технической реализации).".

QR-код военно-учетного документа

Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. 

Военно-учетный документ в электронной форме может быть распечатан. В таком случае он должен содержать QR-код военно учетного документа, пригодный для считывания. 

Формирование военно-учетного документа в электронной форме для печати может осуществляться лично средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или администратором центра предоставления административных услуг средствами портала Дия (в случае личного обращения) при условии уточнения учетных данных.".

Военно-учетный документ в электронной форме должен содержать следующие сведения:

1) фамилия;

2) собственное имя (все имена собственные);

3) отчество (при наличии);

4) дата рождения;

5) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

6) отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

7) Сведения о результатах медицинских осмотров, проводившихся с целью определения пригодности к выполнению воинской обязанности;

8) сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов;

9) воинское звание (для военнообязанных и резервистов);

10) военно-учетная специальность;

11) сведения об исполнении воинского долга (категория учета);

12) сведения о воинском учете(вид учета и территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором состоит на учете);

13) сведения об обращении или отправке в Национальную полицию сообщения о совершении административного или уголовного правонарушения;

14) адрес места жительства;

15) номера средств связи;

16) адреса электронной почты (при наличии);

17) дата и время обновления учетных данных призывником, военнообязанным и резервистом;

18) дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.".

Дополнение 

Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования и не может превышать срок действия отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов.

QR-код военно-учетного документа можно показывать при пересечении границы 19 июня 2024, 15:59 • 21042 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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