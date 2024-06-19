QR-код военно-учетного документа можно показывать при пересечении границы

QR-код в приложении "Резерв+" является действующим военно-учетным документом, который дает право на пересечение государственной границы. Об этом сообщил журналисту УНН спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Демченко напомнил, что Министерством обороны была анонсирована возможность оформления военно-учетного документа в электронной форме с использованием мобильного приложения.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины отмечает, что в пунктах пропуска на границе мероприятия пограничного контроля будут проходить по-прежнему с соблюдением норм действующего законодательства. Решения о пропуске лиц будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы. В частности, это касается и наличия в военно-учетных документах в бумажной или электронной форме информации с указанием оснований об освобождении от мобилизации, или исключения из воинского учета по состоянию здоровья - рассказал Демченко.

В приложении "Резерв+" заработал QR-код

Он напомнил, что с 18 мая это является дополнительным условием пересечения границы отдельных категорий граждан.