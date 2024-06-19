QR-код військово-облікового документа можна показувати при перетині кордону

QR-код у застосунку "Резерв+" є чинним військово-обліковим документом, який дає право на перетин державного кордону. Про це повідомив журналісту УНН речник ДПСУ Андрій Демченко.

Демченко нагадав, що Міністерством оборони було анонсовано можливість оформлення військово-облікового документа в електронній формі з використанням мобільного додатку.

У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України зазначає, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства. Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону. Зокрема, це стосується й наявності в військово-облікових документах в паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я

У додатку "Резерв+" запрацював QR-код

Він нагадав, що з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян.

Окрім цього, для забезпечення перевірки та організації належного процесу в пунктах пропуску, унеможливлення використання підробних документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему Оберіг