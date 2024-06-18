У додатку "Резерв+" запрацював QR-код
Київ • УНН
Міністерство оборони України запустило QR-код у додатку "Резерв+", що дозволяє уповноваженим органам перевіряти дійсність електронних військово-облікових документів, які мають таку ж юридичну силу, як і паперові.
У застосунку "Резерв+" з 18 червня запрацював QR-код, повідомили у вівторок у Міноборони України, пише УНН.
Деталі
"Відсьогодні у застосунку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як паперовий. Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність", - вказали у МОУ у Telegram.
Також тепер у "Резерв+", як повідомляється, доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:
- Я військовослужбовець, але досі на обліку - для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг".
- Дані не знайдено - для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку "Резерв+".
"Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно", - зазначили у МОУ.
В Україні вже 1,5 мільйона громадян оновили дані через додаток "Резерв+"17.06.24, 18:10 • 33566 переглядiв