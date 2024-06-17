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В Україні вже 1,5 мільйона громадян оновили дані через додаток "Резерв+"

Київ • УНН

 • 33566 перегляди

1,5 мільйона громадян оновили свої дані через мобільний додаток "Резерв+", при цьому понад 233 000 оновлень було здійснено через ЦНАПи та 208 000 - через ТВК та СП, за даними Міноборони.

В Україні вже 1,5 мільйона громадян оновили дані через додаток "Резерв+"

Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв +", передає УНН із посиланням на Міноборони. 

"Резерв+ залишається найзручнішим способом оновлення даних. Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП — понад 233 000 оновлень, а через ТЦК та СП — 208 000. Цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК", — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

З 18 червня у "Резерв+" з'явиться електронний військово-обліковий документ09.06.24, 13:23 • 27106 переглядiв

Додамо

За даними відомства, серед користувачів застосунку — 210 000 військовозобов'язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.

У Міноборони нагадали, що оновити дані потрібно до 16 липня.

"Завантажте Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизуйтеся через Bank ID або зверніться до ТЦК чи ЦНАП", - додали у відомстві.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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