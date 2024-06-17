В Україні вже 1,5 мільйона громадян оновили дані через додаток "Резерв+"
Київ • УНН
1,5 мільйона громадян оновили свої дані через мобільний додаток "Резерв+", при цьому понад 233 000 оновлень було здійснено через ЦНАПи та 208 000 - через ТВК та СП, за даними Міноборони.
Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв +", передає УНН із посиланням на Міноборони.
"Резерв+ залишається найзручнішим способом оновлення даних. Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП — понад 233 000 оновлень, а через ТЦК та СП — 208 000. Цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК", — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
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За даними відомства, серед користувачів застосунку — 210 000 військовозобов'язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.
У Міноборони нагадали, що оновити дані потрібно до 16 липня.
"Завантажте Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизуйтеся через Bank ID або зверніться до ТЦК чи ЦНАП", - додали у відомстві.