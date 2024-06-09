З 18 червня у "Резерв+" з'явиться електронний військово-обліковий документ
Київ • УНН
Починаючи з 18 червня, в додатку "Резерв+" з'явиться QR-код, який прирівнює інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військового облікового документа.
З 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться QR-код, який остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військового облікового документа. Про це повідомив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає кореспондент УНН.
18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться QR-код - це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військового облікового документа
За його словами, у застосунку "Резерв+" свої дані оновило понад 1 млн 600 тис. військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Понад 200 тис. з них жінки.
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Доповнення
6 червня Лазуткін повідомляв, що близько 15% військовозобов’язаних оновили свої дані через застосунок "Резерв+".
Лазуткін раніше повідомляв, що якщо людина оновила свої облікові дані через застосунок "Резерв+", то вона виконала норму закону, яка набула чинності з 18 травня. Але особа дійсно може бути у розшуку через порушення правил військового обліку й вона може бути направлена на ВЛК.