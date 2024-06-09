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З 18 червня у "Резерв+" з'явиться електронний військово-обліковий документ

З 18 червня у "Резерв+" з'явиться електронний військово-обліковий документ

Київ • УНН

 • 27098 перегляди

Починаючи з 18 червня, в додатку "Резерв+" з'явиться QR-код, який прирівнює інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військового облікового документа.

З 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться QR-код, який остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військового облікового документа. Про це повідомив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає кореспондент УНН.

18 червня у застосунку "Резерв+"  з'явиться QR-код -  це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військового облікового документа

- розповів Лазуткін.

За його словами, у застосунку "Резерв+" свої дані оновило понад 1 млн 600 тис. військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Понад 200 тис. з них жінки.

Міноборони розвінчало 5 міфів про застосунок "Резерв+"06.06.24, 22:23 • 59902 перегляди

Доповнення

6 червня Лазуткін повідомляв, що близько 15% військовозобов’язаних оновили свої дані через застосунок "Резерв+".

Лазуткін раніше повідомляв, що якщо людина оновила свої облікові дані через застосунок "Резерв+", то вона виконала норму закону, яка набула чинності з 18 травня. Але особа дійсно може бути у розшуку через порушення правил військового обліку й вона може бути направлена на ВЛК.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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