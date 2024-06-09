С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  205069 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  145950 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  148828 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  133180 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  100729 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  81528 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  81002 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114410 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112433 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114067 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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7 июня 2024, 06:57  •  165023 просмотра

С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

Начиная с 18 июня, в приложении "Резерв+" появится QR-код, который приравнивает информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военному учетному документу.

Общество •   •  4018 просмотра
С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны

Силы обороны Украины использовали западное оружие для нанесения ударов по российским системам С-300 и С-400 на территории россии.

Война •   •  7247 просмотра
Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны

На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Там россияне уже предприняли 14 попыток вытеснить украинских защитников с их позиций, при этом шесть боев все еще продолжаются.

Война •   •  7859 просмотра
На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб

В горах вблизи границы зашли человека без признаков жизни: что известно

Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено на склоне горы Поп Иван недалеко от границы.

Общество •   •  7640 просмотра
В горах вблизи границы зашли человека без признаков жизни: что известно

рф утром обстреляла Александровку на Херсонщине: есть пострадавшая

53-летняя женщина получила взрывные и черепно-мозговые травмы, а также сотрясение мозга после того, как российские войска обстреляли Александровку в Херсонской области утром 9 июня.

Война •   •  8556 просмотра
рф утром обстреляла Александровку на Херсонщине: есть пострадавшая

Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, две атаки российских оккупантов были отражены в районах Волчанска и Липцев на Харьковском направлении.

Война •   •  8140 просмотра
Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб

В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

В Миргороде, Полтавская область, Украина, произошел взрыв. Ранее в воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе для города.

Война •   •  9769 просмотра
В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ

ПП "Шегини-Медика" на украинско-польской границе работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров перекрыть движение до конца сентября.

Общество •   •  10072 просмотра
Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ

Диверсант въехал в блок-пост в оккупированной Волновахе: есть раненые оккупанты - Андрющенко

Неизвестный диверсант на грузовике протаранил блокпост в оккупированной Волновахе Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие среди российских оккупантов.

Война •   •  10914 просмотра
Диверсант въехал в блок-пост в оккупированной Волновахе: есть раненые оккупанты - Андрющенко

Еще два судна подверглись атаке в Аденском заливе

Два судна были атакованы ракетами возле Адена, Йемен что вызвало пожар на одном из судов, но никто не пострадал.

Новости Мира •   •  10847 просмотра
Еще два судна подверглись атаке в Аденском заливе