С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

С 18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код, который окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военному учетному документу. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает корреспондент УНН.

18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код - это окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военному учетному документу - рассказал Лазуткин.

По его словам, в приложении "Резерв+" свои данные обновило более 1 млн 600 тыс. военнообязанных, призывников и резервистов. Более 200 тыс. из них женщины.

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Дополнение

6 июня Лазуткин сообщал, что около 15% военнообязанных обновили свои данные через приложение "Резерв+".

Лазуткин ранее сообщал, что если человек обновил свои учетные данные через приложение "Резерв+", то он выполнил норму закона, которая вступила в силу с 18 мая. Но лицо действительно может быть в розыске из-за нарушения правил воинского учета и оно может быть направлено на ВЛК.