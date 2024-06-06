Минобороны развенчало 5 мифов о приложении "Резерв+"

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко развенчала у себя в Facebook пять мифов о приложении "Резерв+", передает УНН.

детали

Миф 1. приложение не имеет правового статуса

Черногоренко пояснила, что электронный кабинет военнообязанного реализован в формате приложения "Резерв+". Функционирование приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 года и приказом Министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа в электронный кабинет военнообязанного.

МИФ 2. Приложение некорректно работает, потому что отображает неправильные данные

Заместитель министра рассказала, что" Резерв+ "подтягивает данные из реестра" оберег", в котором есть ошибки вследствие человеческого фактора. "Команда Минобороны планирует запустить возможность сообщить о проблеме прямо в приложении. Так граждане смогут онлайн сообщать о том, что их данные являются некорректными, и запускать процесс актуализации", – отметила она.

Черногоренко добавила, что благодаря приложению была выявлена проблема – в "безосновательном" розыске было 710 тыс. граждан, после чего министерство устранило эти неточности.

Миф 3. скрины с утечкой данных военнообязанных уже в сети

По словам замминистра, информация о якобы "сливе" данных является фейковой и их утечка невозможна. Она подчеркнула, что Минобороны осуществило проверку и выяснило, что граждане, данные которых якобы распространяются сетью, никогда не авторизовались в "Резерв+".

Миф 4. Приложение создано за бюджетные средства

"Финансирование осуществлялось без привлечения государственных средств. Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования от неприбыльной организации", – рассказала заместитель министра.

МИф 5. граждане не могут доказать, что обновили данные в "Резерв+"

Черногоренко отметила, что после обновления информация сразу попадает в реестр "оберег". "А 18 июня в приложении появится электронный военно-учетный документ, действие которого можно будет проверять через QR-код. Для этого ТЦК или полиции не нужны считыватели, проверить действительность кода можно будет прямо через сканер QR-кода в приложении", – отметила она.

Напомним

Через мобильное приложение "Резерв+" обновили свои данные 1 371 000 украинцев. Среди них-190 тыс. женщин.

При обновлении учетных данных через приложение "Резерв+" некоторые военнообязанные получили сообщение о том, что они имеют статус "в розыске". Минобороны запустило возможность отправлять запросы в техническую поддержку по таким ситуациям, а для решения проблемы необходимо обратиться в территориальные центры комплектования.

К слову, полноценная версия "Резерв+" появится уже в начале лета. В приложении появится электронный военный билет. Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин пояснил, что электронный военный билет можно будет показывать правоохранителям в случае требования.

Повестки через приложение Резерв+ не рассылаются - Минобороны