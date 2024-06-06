Міноборони розвінчало 5 міфів про застосунок "Резерв+"
Київ • УНН
Заступник Міністра оборони України розвінчав 5 міфів про додаток Reserve+, уточнивши його правовий статус, точність даних, безпеку даних, джерело фінансування та можливість підтвердження оновлених даних.
Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розвінчала у себе в Facebook п’ять міфів про застосунок "Резерв+", передає УНН.
Деталі
Міф 1. Застосунок не має правового статусу
Черногоренко пояснила, що електронний кабінет військовозобов’язаного реалізований у форматі застосунку "Резерв+". Функціонування застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом Міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.
Міф 2.Застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані
Заступниця міністра розповіла, що "Резерв+" підтягує дані з реєстру "Оберіг", в якому є помилки внаслідок людського фактору. "Команда Міноборони планує запустити можливість повідомити про проблему прямо в застосунку. Так громадяни зможуть онлайн повідомляти про те, що їхні дані є некоректними, і запускати процес актуалізації", – зазначила вона.
Черногоренко додала, що завдяки застосунку було виявлено проблему – в "безпідставному" розшуку було 710 тис. громадян, після чого міністерство усунуло ці неточності.
Міф 3. Скріни з витоком даних військовозобов’язаних вже в мережі
За словами заступниці міністра, інформація про нібито "злив" даних є фейковою і їхній витік є неможливим. Вона наголосила, що Міноборони здійснило перевірку і з’ясувало, що громадяни, дані яких нібито ширяться мережею, ніколи не авторизувались у "Резерв+".
Міф 4. Застосунок створено за бюджетні кошти
"Фінансування здійснювалось без залучення державних коштів. Міноборони отримало програмне забезпечення за договором благодійної пожертви від неприбуткової організації", – розповіла заступниця міністра.
Міф 5. Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в "Резерв+"
Черногоренко зазначила, що після оновлення інформація відразу потрапляє до реєстру "Оберіг". "А 18 червня у застосунку з’явиться електронний військово-обліковий документ, чинність якого можна буде перевіряти через QR-код. Для цього ТЦК чи поліції не потрібні зчитувачі, перевірити дійсність коду можна буде прямо через сканер QR-коду в застосунку", – зауважила вона.
Нагадаємо
Через мобільний застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 371 000 українців. Серед них – 190 тис. жінок.
Під час оновлення облікових даних через застосунок "Резерв+" деякі військовозобов’язані отримали повідомлення про те, що вони мають статус "у розшуку". Міноборони запустило можливість надсилати запити до технічної підтримки щодо таких ситуацій, а для розв’язання проблеми необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування.
До слова, повноцінна версія "Резерв+" зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.
Повістки через застосунок Резерв+ не розсилаються – Міноборони28.05.24, 18:11 • 20902 перегляди