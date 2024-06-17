Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв +", передает УНН со ссылкой на Минобороны.

"Резерв+ остается самым удобным способом обновления данных. Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение. Через ЦНАП - более 233 000 обновлений, а через ТЦК и СП - 208 000. Цифровые инструменты помогают обновлять данные с любой локации и разгружают ТЦК", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

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По данным ведомства, среди пользователей приложения - 210 000 военнообязанных женщин. Активнее всего обновляют данные за рубежом в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США.

В Минобороны напомнили, что обновить данные нужно до 16 июля.

"Загрузите Резерв+ в App Store или Google Play и авторизуйтесь через Bank ID или обратитесь в ТЦК или ЦПАУ", - добавили в ведомстве.