В приложении "Резерв+" с 18 июня заработал QR-код, сообщили во вторник в Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

"С сегодняшнего дня в приложении "Резерв+" стал доступным электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Отсканировав QR-код, уполномоченные органы могут проверять его силу", - указали в МОУ в Telegram.

Также теперь в "Резерв+", как сообщается, доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете - для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре "Оберіг".

Данные не найдены - для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении "Резерв+".

"Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберіг" для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно", - отметили в МОУ.

В Украине уже 1,5 миллиона граждан обновили данные через приложение "Резерв+"