Министерство обороны Украины запустило QR-код в приложении "Резерв+", что позволяет уполномоченным органам проверять действительность электронных военно-учетных документов, которые имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.
В приложении "Резерв+" с 18 июня заработал QR-код, сообщили во вторник в Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
"С сегодняшнего дня в приложении "Резерв+" стал доступным электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Отсканировав QR-код, уполномоченные органы могут проверять его силу", - указали в МОУ в Telegram.
Также теперь в "Резерв+", как сообщается, доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:
"Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберіг" для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно", - отметили в МОУ.
В Украине уже 1,5 миллиона граждан обновили данные через приложение "Резерв+"17 июня 2024, 15:10 • 30606 просмотров