Уряд розширив право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового: хто може отримати підтримку
Київ • УНН
Уряд розширив кого осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, дозволивши військовослужбовцям перераховувати одержувачів та їх відсоток.
Кабмін розширив коло осіб, які мають право на одержання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця. Відтепер військовий може вказати, хто отримає допомогу і визначити для кожногї людини із переліку частку у відсотках. Про це УНН повідомляє із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Деталі
Розширено коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги:
• жінка (чоловік), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;
• онуки загиблого військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;
• діти, народжені після загибелі військовослужбовця.
Уряд офіційно закріпив право військовослужбовця самостійно вказати в особистому розпорядженні коло осіб, які отримають право на одержання одноразової грошової допомоги згідно визначених ним часток цієї допомоги у відсотках.
Також встановив порядок розподілу часток допомоги у разі відмови однієї з осіб від допомоги. Крім того, постанова Кабміну заборонила відмову від отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.
Окрім того доповнено перелік випадків, за яких виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється.
Уряд вніс зміни до порядку оформлення та видачі військово-облікового документа: що зміниться 20.06.24, 09:49 • 12120 переглядiв