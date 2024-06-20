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Уряд розширив право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового: хто може отримати підтримку

Київ • УНН

 • 21699 перегляди

Уряд розширив кого осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, дозволивши військовослужбовцям перераховувати одержувачів та їх відсоток.

Уряд розширив право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового: хто може отримати підтримку

Кабмін розширив коло осіб, які мають право на одержання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця. Відтепер військовий може вказати, хто отримає допомогу і визначити для кожногї людини із переліку частку у відсотках. Про це УНН повідомляє із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Деталі 

Розширено коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги:

• жінка (чоловік), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;

• онуки загиблого військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;

• діти, народжені після загибелі військовослужбовця.

Уряд офіційно закріпив право військовослужбовця самостійно вказати в особистому розпорядженні коло осіб, які отримають право на одержання одноразової грошової допомоги згідно визначених ним часток цієї допомоги у відсотках.

Також встановив порядок розподілу часток допомоги у разі відмови однієї з осіб від допомоги. Крім того, постанова Кабміну заборонила відмову від отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

Окрім того доповнено перелік випадків, за яких виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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